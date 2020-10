Horóscopo semanal: signos compatibles contigo (y otros que no puedes ni ver)

Aries

El signo que mejor te va contigo es Cáncer. En asuntos esenciales sois iguales y eso os hace coincidir en lo que de verdad importa. Mejor que no te juntes mucho con los Géminis, hay una barrera invisible en esta época del año.

Tauro

El signo más compatible es Piscis. A su lado respirarás esa tranquilidad que necesitas para tu nervio y carácter. El más incompatible, por este motivo, es justo la gente de tu mismo signo. ¿Qué le vamos a hacer? ¡Sois conocidos por vuestra tozudez!

Géminis

La balanza se inclina hacia signos con una personalidad como Cáncer. Sin embargo, en el lado contrario tienes a Aries, con los que en esta época tendrás una relación amor-odio con la que va a ser complicado el entendimiento.

Signos del zodiaco | ondacero.es

Cáncer

No sabemos muy bien si llamarlo química, pero lo cierto es que Virgo siempre va a atraerte de una forma especial por su energía, algo impensable durante estas semanas con los Aries.

Leo

El punto de carácter que llega a tener Tauro a veces y el hecho de que tenga las cosas tan claras, te atraerá muchísimo de este signo ¡y os entenderéis muy bien! Nada que ver con las movidas que siempre tienes con Géminis.

Virgo

Te vas a llevar como la seda con los Piscis. Vuestras formas de pensar son diferentes, pero compartís virtudes como la capacidad de comprender a los demás. Sin embargo, tu afinidad con Acuario no es para tirar cohetes, peca para ti de un exceso de imaginación y romanticismo.

Libra

Tus maneras y sentido de la justicia te acercan especialmente a Aries. En el lado contrario está Géminis, con quien nada te puede ir bien...

El horóscopo no es cuestión de azar | Pixabay

Escorpio

Estamos en un momento de extremos, y aunque tengas cercanía astronómica con ellos, te llevarás fenomenal con los Libra y fatal con los Sagitario.

Sagitario

Los Leo y Sagitario son tal para cual en otoño. Ojalá se pudiera decir lo mismo de los Libra, pero es que no se puede tener todo en esta vida y los signos van cambiando sus compatibilidades.

Capricornio

Un Virgo es un añadido importante en los momentos duros que se avecinan, así que no dudes en confiar en su juicio. En cuanto a los Escorpio, no te contamos nada que no hayas experimentado ya: deja las relaciones para tiempos más propicios.

Signos del horóscopo | getty

Acuario

Géminis, en su exceso de personalidad ocasional, te aporta lo que te falta en algunos aspectos de tu forma de ser y tú le haces espabilar mucho también. Su carácter cambiante, como el símbolo de su signo, puede hacer que sea tu peor enemigo, pero dependerá más de ti mismo.

Piscis

Tienes una media naranja clarísima en Aries, aunque sea sol por tema de amistad y que no vaya más allá. En cuanto a los Capricornio, tu salud mental te va a pedir mantener las distancias temporalmente.