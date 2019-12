- Aries: la poca claridad con la que han afrontado el último período de 2019 se traduce en incertidumbre a lo que trae el nuevo año. Y sin embargo no tiene por qué ser malo, sino que el abanico de oportunidades que se les presenta harán que todavía estén pensando por dónde tirar en los primeros compases de 2020.

- Tauro: Ya lo decíamos la semana pasada y hoy nos confirmamos; hay que saber dejar pasar las relaciones amorosas que no son del todo correspondidas, porque en tema de amores es muy difícil llevarse la contraria y muy triste pensar que la otra persona no lo está dando todo.

- Géminis: Desde el principio hay síntomas de alegría para los nacidos bajo este signo. Todavía queda mucho para su cumpleaños y están de celebración antes de que llegue la Nochevieja. Si no eres Géminis, acércate a uno estos días, su alegría es contagiosa.

- Cáncer: Después de un 2019 con altibajos, y quizá más bajos que “altis”, llega un momento de recogimiento personal y saber aplicar lo que has aprendido en el último año. Es una retirada para coger carrerilla, no dejes que el desánimo se apodere de ti.

- Leo: Brillantes en algunas cosas, oscuros en otras, el prólogo de 2020 parece más propio de la dualidad de un Géminis que de la fogosidad de un Leo. De nuevo, la interpretación que tú le des a la situación que vives va a ser fundamental a la hora de digerir los malos tragos.

- Virgo: El ejemplo perfecto del dicho “Desafortunado en el amor, afortunado en el juego”. Y cuando decimos “juego”, nos referimos a cualquier cosa que no sea el amor: amistades, estudios, familia, trabajo, salud… ¡muchos se cambiarían por ti!

- Libra: Cautela es lo que te pide la primera semana del año. Has cometido algunos errores (como todos) que te han dejado mella y la herida no está cerrada del todo, así que lo mejor es tomarse las cosas con calma y analizarlas antes de dar saltos al vacío.

- Escorpio: Se abren incógnitas en el futuro de los de este signo, porque algunos de sus dilemas no tienen fácil solución a corto plazo. Asegúrate de estar bien aconsejado y no dejes que tus primeros impulsos sean los que te guíen.

- Sagitario: Cuando te pones un objetivo, tienes que cumplirlo por tu naturaleza, y 2020 te da la oportunidad de alcanzar cosas que dejaste en la lista de pendientes el año pasado. Si le das gasolina a tus esperanzas desde el primer momentos, podrás conseguir lo que te propongas.

- Capricornio: No te emociones demasiado con la facilidad que comienza 2020 y prepárate porque vienen curvas. Aprovecha el buen humor tempranero de los meses que inauguran este nuevo año y coge fuerzas para lo que pueda pasar. No parece que vaya a ser grave, pero como todo en la vida hay momentos en los que estás arriba y otros no tanto.

- Acuario: El amor va a definir tus primeros pasos en los meses iniciales, y como ya tienes algo de experiencia en ese territorio, vas a saber llevarlo con maestría. Igual que los Sagitario, lo suyo es que saques partido a tu buen clima inicial y llegarás donde quieras.

- Piscis: El chip cambia al iniciar una nueva temporada y es algo que necesitabas seriamente. Hazte cargo de que la transformación de tus hábitos que estás a punto de sufrir es para bien, y no des marcha atrás en las cosas que tienes claras.