Lo que hay que hacer para conseguir seguidores. '@Srtomateking', un pequeño streamer se ha propuesto un reto de lo más loco para aumentar el número de suscriptores de su canal de Twitch.

Tomate King lleva un mes en esta plataforma de streaming subiendo vídeos diarios sobre gameplays y para ver progresar su canal, ha decidido cometer una locura: recurrir al espectáculo de la humillación propia incitando a la gente a suscribirse a su canal a cambio de sufrir un poquito.

Algo que está a la orden del día. Y si no que se lo pregunten a TheGrefg y a su 'Escuadrón Calvón' cuando se tuvieron que rapar, besar o maquillar a cambio de donaciones en los 'Calvo Games'.

¿Y cuál es el precio de la fama? Para este joven streamer de 26 años ha sido tatuarse todos y cada uno de los nombres de aquellos que decidían suscribirse a su canal de Twitch. Desde las cuatro de la tarde hasta pasada la media noche se ha ido marcando en la piel los nick names de todos aquellos que se unían a la "familia tomatil".

Tomate King se ha venido arriba y ha dicho que si Ibai se suscribía se tatuaba su nombre en el culo y que si le daba dinero se rapaba la cabeza al cero.

Por supuesto, el trolleo no ha podido faltar y entre los nombres que lleva en la espalda grabados para toda la vida (o al menos hasta que se arrepienta y decida borrárselos con láser) se pueden leer algunos como 'petaojete': "Mañana me van a echar del trabajo", no paraba de repetir en el directo.

El youtuber Xbuyer se ha dejado caer por el streaming y, además de suscribirse, le ha aportado una donación de unos 50 dólares. Sin embargo, el colofón final ha sido cuando, misteriosamente, han empezado a subir los espectadores del directo y lo han comenzado a trollear por el chat.

Como si hubiera acudido a la llamada, Ibai Llanos ha mandado a sus seguidores al directo de TomateKing y se ha suscrito al canal para ver si este cumplía con su promesa. Ante tal acontecimiento, el streamer no ha dudado en tatuarse en el culo 'Ibai puto amo' junto con un corazón.

El caster ha intentado persuadirlo a través de sus seguidores, que le comunicaban por el chat que no hacía falta que lo hiciera si no quería o que se pusiera solo 'Ibai' y un corazón: "Te quiero más que tu novia Ibai y me voy a arrepentir toda la vida", le ha hecho saber Tomate King.

Desde G2 le han donado los 50 dólares necesarios para que se quedara sin pelo, por lo que también ha tenido que cumplir este reto.