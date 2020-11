Ibai Llanos invita a C. Tangana a su stream: "¿Son Arón Piper y Rosalía?"

C. Tangana se ha pasado por el streaming de Ibai Llanos para echarse una partida de 'Among Us' y hablar de su nuevo tema 'Tú me dejaste de querer'.

Ibai ha tenido muchos invitados estrella en su canal de Twitch, siempre de forma online. Sin embargo, el cantante madrileño ha viajado hasta Barcelona y se ha presentado en al G2 House para comentar en directo con el streamer su nueva canción. Antes de empezar han querido dejar muy claro que no se trataba de ninguna colaboración pagada sino que lo habían acordado ellos por redes sociales: "¿Tú sabes jugar al 2K?", ha contado C. Tangana que le preguntó a Ibai.

El caster ha confesado que no ha querido escuchar la canción antes para que su reacción fuera en directo y que sigue al cantante desde su época como rapero cuando se hacía llamar Crema. "Es un temazo. Te ha salido guapo", le dice Ibai una vez que la escuchan.

El guiño a Rosalía

Llanos no ha podido evitar comparar a la chica del videoclip con Rosalía, algo que ha llamado la atención de los seguidores del cantante y que ha revolucionado las redes, sin embargo este se ha hecho el sueco. Ibai también ha comparado al joven que la acompaña en el banco con Arón Piper y le ha preguntado si se lleva bien con ellos: "Sí, muy bien", ha sido la escueta respuesta de Puchito que ha cambiado de tema contándole a Ibai que el actor está haciendo sus pinitos en el mundo de la música urbana.

Polémica actuación

Puchito ha aclarado su polémica actuación en el talent show que vio nacer a artistas como Aitana Ocaña o Amaia Romero. El cantante interpretó 'Un Veneno' y se piró nada más terminar dejando al presentador con la palabra en la boca. Ibai ha querido saber si se comportó así por haber asistido borracho: "No fui borracho. Me tomé un par de copas allí. Dije que si yo participaba solo iba a hacer mi música. A mí me parecía mal ir y hacerme su colega cuando siempre he hablado mal de ello".

C, Tangana ha explicado que está en contra del formato pero no de las personas y muestra de ello es su reciente colaboración como director creativo de la colaboración entre Amaia y Alizzz, el productor de sus éxitos.

Una nueva etapa

El artista considera que su próximo disco es lo mejor que ha hecho en su carrera y está muy orgulloso de este nuevo proyecto. Tanto es así que esta nueva era se ha bautizado como 'El Madrileño'. Ha confesado que esta él estaba "un poco harto de esas letras" como las de 'Llorando en la limo' donde solo hablaba de excesos, y que ahora hace 'canciones tristes en español' porque quiere envejecer con otro tipo de música.

Además, ha reconocido que, al contrario de lo que pueda parecer a simple vista, no ha gastado nada del dinero que ha ganado aunque cree que terminará comprándose una casa pero que, por ejemplo, no se ha comprado un coche.

'Tú me dejaste de querer' rompe récords

A pesar del estreno agridulce por la filtración de 'Tú me dejaste de querer' horas antes de su publicación, C. Tangana lo ha conseguido. Este tema junto a La Húngara y El Niño de Elche ha roto los récords de reproducciones de Spotify y se ha hecho con 1.6 millones de reproducciones en 24 horas. Además, ha entrado por primera vez en el Top 50 Global de Spotify, al puesto número 31.