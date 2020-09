Se inaugura en Barcelona la primera "escuela de postureo"

Seguro que estás harto de oír historias de negocios que echan el cierre, de historias tristes sobre cómo el coronavirus ha cambiado los planes de millones de personas, de giras canceladas... Es terrible el impacto que ha tenido el coronavirus en un montón de aspectos de la sociedad, y aun así hay gente que le echa narices y decide sacar adelante los proyectos que tenían previstos desde hace tiempo.

Es el caso de The Set Lab, una idea de Víctor Martínez y otros tres socios de tener, por resumirlo en tres palabras, una "escuela de postureo". Él mismo, nos confirma que esas palabras pueden hacer justicia al concepto, pero prefiere el término "cantera de influencers".

"Imagínate lo que es abrir un negocio como este en mitad de la pandemia", nos explica por teléfono. Habla de un local en el centro de Barcelona que se inauguró hace dos meses, y que cuenta con varios espacios perfectos para dar rienda suelta a la creatividad. El usuario pone su presencia, y The Set Lab todo lo demás.

"Trípodes, cámaras, luces, decorados... todo se puede alquilar durante un rato, y está el apoyo de profesionales del mundo de la imagen para asesorarles". Pero lo que más llama la atención son los talleres con los que quieren enseñar a todo tipo de público a que sus fotos molen más.

"Tenemos cursos básicos, para gente que no tiene muy claro lo que es la iluminación o las reglas elementales de la fotografía. También hay cursos para niños, para aprender a posar...", dice Víctor contento por lo que han conseguido. En la web también explican que se puede utilizar su espacio como escenario publicitario para gente que está empezando.

Lo reconozcamos o no, "a todos nos gusta salir bien en las fotos", como explica su director gerente y cofundador. "Y si esas fotos tienen más 'me gusta' porque sabemos tirarlas bien, tampoco va a hacer daño a nadie". Like al comentario. Siguiente post.