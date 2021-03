Jessie J se reúne con su yo de hace 12 años para cantar 'Mamma Knows Best'

Jessie J está celebrando el décimo aniversario de su disco 'Who You Are', el primero de su carrera musical como cantante que incluye canciones como 'Price Tag' o 'Domino' que llegaron a convertirse en números uno.

La artista británica lleva un tiempo recordando el disco con el que empezó todo, realizando nuevas versiones de sus viejos éxitos y vídeos con cambios de ropa de lo más divertidos. Es su particular forma, dentro de las limitaciones de la pandemia, de homenajear el disco que la ha convertido en la artista que es hoy en día.

Por este motivo, la cantante ha querido reunirse con su yo de hace 12 años, una jovencísima Jessie J que en 2009 subía un vídeo a su canal de YouTube cantando por petición popular su tema 'Mamma Knows Best'. Esta canción le abrió las puertas a la artista, que se mira a sí misma con ternura y le dice en voz alta que no tiene ni idea de todo lo que va a pasar. En este vídeo la joven Jessie J dice que se ha tomado un tiempo de relax y que sigue escribiendo. La Jessie de ahora la interrumpe y clara que ya va por su quinto álbum.

La cantante aparece con el mismo outfit. Ha rescatado su camiseta de Prince y los pantalones multicolor, que se nota que han ido perdiendo intensidad con los lavados y el paso del tiempo. Además, lleva también el mismo corte de pelo: un bob a la altura de la mandíbula con flequillo que Jessie J se ha cortado recientemente a sí misma en casa. La artista ha cantado 'Mamma Knows Best' marcándose un dueto con su yo del pasado demostrando que no ha perdido ni un ápice de destreza vocal.

Jessie J estudió con 16 años en la BRIT School, escuela de artes donde se han formado artistas como Adele, Amy Winehouse o Leona Lewis. Después comenzó en la música escribiendo canciones para otros artistas como Justin Timberlake, Chris Brown, Alicia Keys, Christina Aguilera o Miley Cyrus. Compuso 'Party in the USA', que ha conseguido recientemente la certificación de disco diamante y, según ha contado en su cuenta de Instagram, se siente eternamente agradecida a Miley Cyrus por haber puesto su nombre en el mapa como compositora.