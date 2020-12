Jesy Nelson deja Little Mix: "Es difícil sentir la presión de estar en un grupo de chicas y cumplir con las expectativas"

Jesy Nelson abandona Little Mix. Después de tomarse un descanso por un periodo de tiempo indefinido debido a "razones médicas", la cantante británica deja la banda definitivamente. Así lo ha comunicado a través de sus redes sociales:

"A todos mis Mixers, los últimos nueve años en Little Mix han sido los más increíbles de mi vida. Hemos logrado cosas que creía imposibles. Desde ganar nuestro primero Brit Award hasta colgar el cartel de 'entradas agotadas' en el O2. Haciendo amigos y fans por todo el mundo. No puedo agradeceros lo suficiente desde el fondo de mi corazón por hacerme sentir como la chica más afortunada del mundo. Siempre habéis estado ahí para apoyarme y animarme y nunca lo olvidaré", ha escrito en su cuenta de Instagram.

Nelson explica que últimamente formar parte de la banda le ha pasado factura a su salud mental, lo que la ha llevado a tomar esta difícil decisión: "Encuentro muy difícil la presión constante de estar en un grupo de chicas y cumplir con las expectativas. Llega un momento en mi vida en el que necesitamos reinvertir en el cuidado de nosotros mismos en lugar de centrarnos en hacer felices a otras personas, y creo que ahora es el momento de comenzar ese proceso. Así que después de mucha consideración y con el corazón abatido, anuncio que dejo a Little Mix".

La joven, ahora ex integrante de Little Mix, reconoció en su documental que había intentado suicidarse debido a la presión que sentía y a todos los comentarios de odio que le destinaban y que se cebaban con su cuerpo no normativo: "Necesito pasar tiempo con la gente a la que quiero, haciendo cosas que me hagan feliz. Estoy preparada para embarcarme en un nuevo capítulo de mi vida (no estoy segura de cómo va a ser ahora mismo, pero espero que sigáis ahí apoyándome)", ha seguido explicando en su comunicado.

Jesy Nelson ha agradecido a sus compañeras todos los momentos buenos que han pasado. Jade, Perrie y Leigh-Anne también le han querido dedicar unas palabras de manera pública haciendo hincapié en que lo más importante ahora mismo es que se centre en su salud mental: "Este es un momento increíblemente triste para todos nosotros, pero apoyamos plenamente a Jesy. La queremos mucho y estamos de acuerdo en que es muy importante que haga lo correcto para su salud mental y su bienestar".