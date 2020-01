La presión que tienen los grandes artistas del K-pop lleva meses siendo portada en medios y tema de conversación entre los fans a la música coreana. El último episodio de este problema lo firma Jihyo, una de las cantantes de TWICE, y lo hace de su puño y letra con una carta dirigida a sus fans.

Igual que BTS tiene su ARMY, a los seguidores de esta banda se les conoce como ONCE (por la relación que tienen en inglés las palabras once y twice), y algunos de ellos quedaron confusos en la noche del domingo tras una entrevista que dio en directo para V Live. En ella le preguntaron por qué estaba ausente en determinados momentos de los Mnet Asian Music Awards, y la elección de sus palabras para la respuesta levantó algunas críticas.

Concretamente dijo que no se encontraba bien, y se refirió a ese momento con la expresión "oong-aeng-oong". No tiene una traducción exacta, pero al parecer se trata de un término despectivo del argot de Twitter que hace referencia a "decir chorradas". "Muchos usuarios siguen diciendo chorradas (oong-aeng-oong) sobre mí", expresó en una entrevista a V Live, "les gusta divertirse a mi costa metiéndose conmigo. Pero lo siento, en aquel evento no me encontraba bien y no podía hacer gran cosa".

Sus palabras trajeron algo de polémica en las redes de Corea del Sur, por lo que esta misma mañana ha publicado una carta disculpándose y explicando de dónde vienen sus problemas. "El origen de todo está en el pasado marzo, cuando surgieron una serie de rumores infundados sobre mí y me empezó a dar miedo eso de estar frente a grupos de desconocidos".

Se refiere a un día que empezó a llorar en un aeropuerto, y lo justifica diciendo que "la gente echándome fotos y gritando me causó mucho desasosiego". Después, en agosto, se filtraron detalles de su vida privada, y por ello cayó en "depresión, ansiedad, más miedo y todo tipo de emociones negativas" que le impedían ponerse delante de grandes grupos de personas.

"Incluso durante nuestra gira, los sentimientos de miedo fueron tan grandes que en el hospital me recetaron medicinas, pero no ayudaron mucho". En eventos confiesa que hasta le "costaba respirar", llorando a menudo y ocultando sus sentimientos en público. "Desde que debuté he recibido incontables comentarios ridiculizándome e insultos de todo tipo. Me han hecho mucho daño".

Y para terminar, añade la disculpa dirigida a sus fans: "Cantar y comunicarme con los ONCE es una manera de encontrar la felicidad, y lo hago para que los fans y yo misma alcancemos esa felicidad. ONCE es la razón por la que hago este trabajo, y me siento muy apoyada por vosotros. Mientras sea famosa, estoy segura que habrán más rumores sobre mí, pero voy a enfrentarme a ellos y no vamos a dedicar ni un momento de los que podríamos estar riéndonos juntos en preocuparme por otras cosas. Lamento hacer que os preocupéis, y gracias, ONCE".

Coincidiendo con esta carta, el grupo ha anunciado que se tomará un descanso, tiempo que desde aquí esperamos le sirva a todas las integrantes de TWICE para recargar las pilas y volver más fuertes que nunca.