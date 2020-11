Justin Bieber acusa a los Grammy de haberse equivocado con sus nominaciones

Justin Bieber no está de acuerdo con sus nominaciones a los Premios Grammy 2021. El cantante canadiense no ha querido quedarse callado y ha manifestado su opinión lanzando un mensaje a la Academia de Grabación en el que les intenta hacer ver que se han equivocado.

Antes de nada, Justin ha querido aclarar que se siente agradecido porque su nombre haya salido entre los candidatos a estos premios y no quiere que sus palabras se malinterpreten. Sin embargo, se ha visto en la obligación de sacar a relucir su verdad.

Bieber ha sido nominado a Mejor Interpretación Pop Solista, Mejor Interpretación Pop Dúo y Mejor Álbum de Pop dentro de estos premios por 'Changes', su último disco. Después de cuatro años de descanso, Justin volvió a la música el pasado 14 de febrero con este álbum. Un trabajo que el joven músico llevaba mucho tiempo queriendo hacer ya que en él quería homenajear la música R&B que tanto le gustaba en su adolescencia.

Este es el motivo por el que el canadiense se ha mostrado en desacuerdo con las decisiones de la Academia, ya que su trabajo se enmarca dentro del género R&B y no del Pop. Así lo ha justificado en un post de Instagram:

"A los Grammys me halaga que me reconozcan y aprecien por mi arte. Soy muy meticuloso e intencional con mi música. Dicho esto, me propuse hacer un álbum de R&B. Changes fue y es un álbum de R&B. No está siendo reconocido como un álbum de R&B lo cual es muy extraño para mí".

"Crecí admirando la música de R&B y deseaba hacer un proyecto que encarnara ese sonido. Que esto no sea puesto en esa categoría se me hace raro considerando que desde los acordes a las melodías, al estilo vocal hasta la batería hip hop que fue elegida es innegablemente, inequívocamente ¡un álbum de R&B! Para que quede claro que me encanta la música pop, no es lo que me propuse hacer esta vez. Mi gratitud por sentirme respetado por mi trabajo permanece y me siento honrado de ser nominado de cualquier manera".

Justin Bieber no es el único que se ha quejado por las nominaciones de este año. Otro canadiense, el cantante TheWeeknd, que tanto éxito ha tenido con su tema 'Blinding Lights' en otros premios, no ha sido nominado ni a una sola categoría de los Grammy 2021.

Esto ha hecho que el artista acuse a la Academia de corrupción y ha asegurado que no asistirá a la ceremonia después de llevar semanas preparando la actuación: "Los Grammy se mantienen corruptos.Me deben a mí, mis fans y la industria transparencia", ha escrito en Twitter. "¿Planear colaborativamente una actuación durante semanas para no ser invitado? En mi opinión, cero nominaciones = ¡no estás invitado!" ha dicho también esta misma red social.