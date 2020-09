Kim Kardashian anuncia el final de su reality show 'Keeping Up With The Kardashians' después de 20 temporadas

El Klan dice adiós al programa de televisión que las ha convertido unas de las familias televisivas más importantes de Estados Unidos. Kim Kardashian ha anunciado a través de sus redes sociales que 'Keeping Up With The Kardashians' llega a su fin después de 20 temporadas y 14 años en emisión.

A lo largo de todos estos años hemos podido adentrarnos en sus lujosas mansiones, vidas de exceso, relaciones tóxicas... Hemos podido vivir momentos de tristeza pero también de alegría, como el nacimiento de todos los hijos de las hermanas que empiezan por la letra K.

La mujer de Kanye West ha comunicado que la siguiente temporada será la última del programa y se estrenará en 2021. Además, ha reconocido que todo su éxito de hoy en día se lo debe a este reality. Este ha sido el comunicado íntegro que Kim Kardashian West ha publicado en sus redes sociales:

"Para nuestros increíbles fans. Es con el corazón apesadumbrado que hemos tomado la difícil decisión como familia de decir adiós a 'Keeping Up With The Kardashians'.

Después de lo que serán 14 años, 20 temporadas, cientos de episodios y numerosos programas derivados, estamos más que agradecidas a todos los que nos han observado durante todos estos años (a través de los buenos y malos tiempos, la felicidad, las lágrimas, y las muchas relaciones y los niños. Siempre apreciaremos los maravillosos recuerdos y las innumerables personas que hemos conocido en el camino.

Gracias a los miles de individuos y empresas que han formado parte de esta experiencia y, lo más importante, un agradecimiento muy especial a Ryan Seacrest por creer en nosotras, E! por ser nuestro socio y a nuestro equipo de producción Bunim/Murray, que han pasado incontables horas documentando nuestras vidas. Nuestra última temporada saldrá al aire a principios del año que viene en 2021.

Sin 'Keeping Up With The Kardashians' no estaría donde estoy hoy. Estoy tan increíblemente agradecida a todos los que nos han visto y apoyado a mí y a mi familia estos últimos 14 increíbles años. Este programa nos hizo quienes somos y estaré por siempre en deuda con todos los que jugaron un papel en la formación de nuestras carreras y en el cambio de nuestras vidas para siempre. Con amor y gratitud, Kim".

Ahora tendremos que contentarnos con saber de la vida de Kourtney, Khloé, Kim, Rob Kardashian, Kendall, Kylie y Kris Jenner y Scott Dish a través de las redes sociales.