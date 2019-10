Flooxer Now

Twitter es un lugar genial para decir grandes cosas en muy pocas palabras. En concreto, menos de 300 caracteres. A raíz de las experiencias que comparten los usuarios, esta red social se convierte con facilidad en una fuente de polémicas, risas, lecciones de vida… Tal y como lo ha sido una reciente historia que le ha sucedido a un chico y a la que se ha enfrentado de una manera genial.

El usuario Jose Piñas (@joxepinas), estaba en el gimnasio cuando escuchó a un chico decirle a su amigo "pareces un puto marica" al no ser capaz de levantar un peso en sentadilla. Jose Piñas, al escuchar esto, no se quedó callado y reaccionó de tal manera que se ha ganado ovaciones de muchos tuiteros. Espera a verla en el vídeo.

En el día a día, uno se encuentra con situaciones en las que tienes que morderte la lengua para no explotar de rabia o impotencia. Pero muchas veces, la mejor manera de afrontar situaciones así no es insultando o tragándote el coraje, sino con humor y picardía. Los zascas como el de Jose Piñas hacen mucha más mella y da que pensar si volver a repetir algo así o no.

A lo mejor los chicos del gimnasio se lo pensarán dos veces la próxima vez antes de soltar una frase de ese tipo y dejen de hacer la cansina asociación cliché "marica = débil".

No podemos cambiar el mundo entero, pero con lo que hacemos o dejamos de hacer contribuimos en pequeña medida a que la sociedad avance, aportando nuestro grano de arena. Y a veces un buen zasca como este ayuda a pararse a pensar un momento antes de soltar estereotipos de género o de raza que sin darnos cuenta tenemos muy integrados en nuestro vocabulario.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Sasha Dog: Los mejores memes de la broma viral del perro de Instagram

VÍDEO: Empujan a una mujer a las vías del metro de Buenos Aires segundos antes de la llegada del tren