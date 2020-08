Lady Gaga muestra el duro proceso para poder actuar en los VMA'S debido a su enfermedad

Lady Gaga está entrenado muy duro para su vuelta a los escenarios. La cantante de 'Chromatica' está realizando la puesta apunto para su actuación en los premios VMA'S del próximo 30 de agosto, donde cantará junto a Ariana Grande su tema 'Rain On Me'.

Esta será la primera vez que la artista interprete en directo un tema de su nuevo álbum, ya que lo publicó durante el confinamiento. Ya sabemos lo en serio que se toma Lady Gaga las sesiones de baile, no hay más que ver el arañazo que le propinó a Ariana Grande en la cara cuando se encontraban ensayando la coreografía del videoclip de 'Rain On Me'.

El sacrificio y amor de Gaga por su trabajo son tales que no nos extrañaría nada que esté machacándose en los ensayos y llevando su cuerpo al límite para que la actuación salga perfecta. Y seguro que sorprende con una puesta en escena espectacular donde le universo de 'Chromatica' y el color rosa flúor cobrarán protagonismo.

La cantante no ha revelado ninguna pista de lo que podremos ver sobre el escenario pero sí que ha querido dejar claro que se está dejando la piel. Lo ha hecho compartiendo una imagen en la que aparece metida en una bañera repleta de cubitos de hielo, con mascarilla, mirada desafiante y las manos cornudas.

Debido a su enfermedad (la fibromialgia), Gaga padece dolores musculares continuos, por lo que sigue una rutina para intentar aliviarlos después de cada show. La primera vez que se lo mostró a sus seguidores fue el pasado mes de octubre. Después de sus actuaciones en Las Vegas la cantante se sumergía en una bañera de agua con hielo durante 5-10 minutos, después en una de agua caliente durante 20 minutos, para pasar por último por un traje de compresión con hielo.