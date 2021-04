Laura Escanes reacciona a su entrada sorpresa en Marbella Vice

Laura Escanes va a participar en Marbella Vice. La influencer ha sido uno de los nuevos fichajes anunciados para este servidor de GTA V creado por Ibai Llanos. Su anuncio ha supuesto numerosos comentarios y críticas, ya que la joven de 25 años no pertenece al mundo del gaming.

A pesar de llevar tan solo seis meses en Twitch realizando streamings, Laura Escanes ha sido una de las streamers seleccionadas para participar en Marbella Vice. La influencer ha explicado en directo cómo se ha enterado de la noticia, ya que le parece algo 'surrealista'. El anuncio le ha pillado completamente por sorpresa, ya que no la habían avisado con antelación ni nada por el estilo. Escanes no se lo podía creer, solo se quería esconder y reconoce que lo primero que ha pensado es en todo lo que estarían diciendo de ella sus 'haters': "yo pienso que soy una 'boomer', tengo una hija, en que momento me he metido en este berenjenal".

La catalana, amiga de Paula Gonu, había decidido presentar su candidatura en el formulario que facilitaron desde la cuenta oficial de esta serie: "Seguramente tengas muchísimos mensajes como este. Seguramente tienes a gente mucho más interesante que yo, pero tampoco pensaba que iba a jugar a Valorant y mira ahora", ha explicado Escanes en Twitch que le dijo a @CooLifeGame.

Laura ha comenzado a probar a jugar a Valorant y parece que le ha cogido el gustillo. También ha jugado a Animal Crossing o a los Sims, pero nunca ha roleado de esta manera. Esto ha suscitado polémica, ya que hay personas que critican su elección en lugar de la de otra streamer pequeña, y a la que de verdad le gusten los videojuegos, que necesite este empujón para conseguir éxito en la plataforma. "Si me han escogido es porque piensan que algo puedo aportar, aunque sean haters", ha comentado Escanes.