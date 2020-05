Lele Pons ha decidido mostrarse a sus más de cuarenta millones de seguidores de una forma directa y cruda. A través de su serie documental 'La vida secreta de Lele Pons', la cantante ha revelado que padece cuatro tipos distintos de trastornos mentales: depresión, TOC, síndrome de tourette y déficit de atención con hiperactividad.

Esto es algo que le dificulta su día a día y ha decidido compartir lo duro que es lidiar con ello y sacar adelante una carrera musical de éxito para predicar con el ejemplo y ayudar a otros que estén pasando por lo mismo a salir adelante.

Para ello, además de contar con diversos profesionales, Lele se encuentra rodeada de un gran círculo de amigos y familiares que la apoyan. Uno de sus mayores pilares es su padre, Luis Pons.

En el segundo capítulo de esta serie documental disponible en YouTube, Lele ha explicado cómo se entero de que su padre es gay y cómo consiguió lidiar con el divorcio y la homosexualidad, que influyeron en sus trastornos mentales.

"Descubrí que mi padre era gay cuando era pequeña. Fue difícil para mí al principio... Fue difícil porque le repetía diciendo que era gay hasta que me sonaba en la cabeza", ha comentado Lele. "Me sentía orgullosa de que mi padre fuera gay, ¿sabes? Y me gustaba que no fuera... era como, era diferente. Y él es mi mejor amigo", ha confesado la sobrina de Chayanne.

La estrella de Internet ha revelado que descubrió que su padre era gay a los diez años de una forma muy visual y es que lo vio, accidentalmente, durmiendo con otro hombre en la cama: "A mis padres les costó un tiempo volver a llevarse bien. Mi padre siempre quiso a mi madre pero mi madre se sintió muy dolida. Estaba muy confundida. Conforme fueron pasando los años volvieron a ser cercanos y amigos otra vez".

Conocer la homosexualidad de su padre tuvo un impacto en ella, lo que hizo que debido a sus trastornos mentales no pudiera dejar de repetir una y otra vez en su cabeza "mi padre es gay": "Así que lo que pasó fue que dije abiertamente que él era gay, en mi escuela católica. La impulsividad es una gran parte del TOC. Cuando descubrí que mi padre era gay, lo dije durante una presentación en mi clase, y todo el mundo decía: 'Esto no tiene nada que ver con lo que está pasando'".

Lele y su padre se lo cuentan todo y no tienen problema de hablar sobre ningún tema: "Creo que tenemos la mejor relación que nadie puede tener. Somos muy cercanos. Nos amamos el uno al otro", ha comentado su padre en el vídeo.

La joven de 23 años ha repetido en más de una ocasión lo orgullosa que está de su padre y que siempre va a apoyarlo.