Lizzo responde a las críticas por su polémica dieta detox: "Sigo estando gorda"

Lizzo es una defensora de los cuerpos no normativos. La cantante utiliza sus redes sociales como altavoz para dejar atrás los prejuicios y ayudar a otras personas a amar su cuerpo a pesar de que no se ajuste a los cánones de belleza establecidos.

Destaca por su actitud y mentalidad positiva y sus mensajes constantes de amor propio, sin embargo, hay ocasiones en las que también tiene sus días malos. La semana pasada Lizzo compartía un tiktok en el que confesaba que tenía un momento de bajón. La artista reconocía que normalmente siempre tenía algo positivo que decirse pero que esta vez no era así: "Creo que es algo normal que le pasa a todo el mundo, incluso a los mejores. Solo puedo esperar que mañana sea mejor. Sé que soy guapa, es solo que hoy no me siento así, pero voy a superarlo".

Así fue. Al día siguiente hizo un dueto consigo misma añadiendo a esa confesión un vídeo en el que aparece mimando a su cuerpo: "Me desperté sintiéndome mejor... no al 100%, pero lo estoy consiguiendo. Le di a las partes de mí que odiaba anoche un masaje y un abrazo", escribía en TikTok.

Después de este altibajo, Lizzo compartía también en esta red social que había decidido comenzar una dieta para depurar su cuerpo que consiste en alimentarse básicamente de smoothies durante 10 días, supervisada por un nutricionista. Una decisión que ha generado polémica y que ha sido criticada por sus seguidores al pensar que chocaba con lo que siempre defiende.

"¡¡Las chicas grandes hacen lo que quieren con sus cuerpos!! Estoy tan orgullosa de mis resultados en la desintoxicación de mi batido como de mis curvas y desvíos de mi vientre", ha dicho Lizzo como respuesta a las críticas. "La gente espera que si estás haciendo algo por la salud, lo hagas por una dramática pérdida de peso, y ese no es el caso".

La cantante ha explicado que el motivo real por el que ha decidido realizar esta dieta es porque el mes de noviembre fue muy estresante para ella y se lo pasó bebiendo en exceso y bebiendo cosas picantes que le dañaron el estómago: "Quería revertirlo y volver a donde estaba. Estoy tan orgullosa de mí misma. Estoy orgullosa de mis resultados. Mi sueño ha mejorado, mi hidratación, mi paz interior, mi estabilidad mental, mi maldito cuerpo, mi maldita piel, el blanco de mis ojos, me siento y me veo como una mala p**** y eso es todo".

Por si esta explicación no fuera suficiente, Lizzo ha compartido un tiktok en el que aparece en ropa interior mostrando su cuerpo tal y como es y lanzándose un mensaje de aceptación. En Instagram ha querido hacer lo mismo acompañando las fotos con un mensaje que deja bien claro que cuidar tu cuerpo no tiene por qué ser sinónimo de delgadez y reitera que no está incitando a nadie a seguir sus pasos:

"Me he desintoxicado y todavía estoy gorda. Amo mi cuerpo y todavía estoy gorda. Soy hermosa y sigo siendo gorda. Estas cosas no son mutuamente excluyentes. A las personas que me miran, por favor no se mueran de hambre. No me he matado de hambre. Me alimenté con verduras, agua, frutas, proteínas y luz solar. No tienes que hacer eso para estar hermosa o saludable. Esa era mi manera. Puedes hacer la vida a tu manera. Recuerda, a pesar de todo lo que diga o haga alguien haz lo que quieras con tu cuerpo".