¿Se llevan bien los youtubers españoles?

Dentro de lo diferentes que son en sus estilos y retransmisiones los creadores de contenido que hoy triunfan, hay una cosa que todos coinciden: se metieron en esto para pasárselo bien.

Es algo sobre lo que reflexionaba ElRubius hace unos días en su canal, avisando de que "nunca le ha gustado ser tan conocido" y que donde de verdad disfrutaba era en Twitch haciendo más o menos lo que le daba la gana.

El mayor streamer de nuestro país tiene un reconocimiento internacional, y aun así es consciente de la presión que tiene para seguir en la cima, algo que provocó su retiro temporal hace un par de años. Lejos de acabarse esa presión por parte del público, parece que la lucha sigue adelante entre otros youtubers.

Así lo creen por lo menos las redes, y especialmente en Twitter se ven debates sobre quién es el que tiene más influencia y capacidad de diversión a día de hoy. Fue a partir de un retuit que hizo TheGrefg, orgulloso por haber sido el más seguido en Twitch con eventos que han roto récords...

Harto de ver comentarios sobre la rivalidad con los mayores streamers del momento, Auron decidió hablar durante un directo sobre esa supuesta rencilla que tienen los que están en la cima. Para que quede claro: él no tiene ningún problema con nadie, y no le quita el sueño ser el segundo más visto.

Por si hacía falta aclararlo, las respuestas de Ibai o los retuits que tuvo también por parte de TheGrefg dándole la razón demuestran que el buen rollo es real. Eso sin mirar sus muchas pruebas en redes sociales, donde comparten viajes, celebraciones como la boda de Luzu y, sobre todo, chorradas juntos.

¿Existe competencia entre ellos? Hombre, pues por descontado. Después de todo luchan poquito a poco por llevarse a la gente a sus canales, pero eso no quita para que el sentimiento generalizado sea de colegueo. Por lo menos hasta que se meten en el Among Us...