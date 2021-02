Marta Díaz comparte un nuevo talento oculto con sus seguidores

Marta Díaz sigue sorprendiendo a sus seguidores. Cuando estos pensaban que ya lo sabían todo (o casi todo) sobre su influencer favorita, la joven va y muestra una nueva faceta que mantenía oculta. En esta ocasión se trata de una de sus aficiones.

Y es que la novia de Sergio Reguilón ha revelado que sabe tocar el piano. Marta Díaz ha dejado boquiabiertos a sus seguidores cuando ha publicado una historia de Instagram en la que aparece tocando el piano. La joven ha escrito que estaba "recordando rutinas", dando a entender que era algo que tenía un poco abandonado pero que en el pasado solía formar parte prácticamente de su día a día.

La joven dispone de un gran piano en el salón de su casa y es que, según ha confesado, tanto su hermano, el también youtuber, Alphasniper y ella estuvieron durante algunos años asistiendo a clases de piano: "Me estoy dando cuenta de que mucha gente no sabía esto sobre mí. Lo he comentado en alguna que otra ocasión pero, la verdad, es que no lo he dicho mucho. Sí, mi hermano y yo estudiábamos piano. Me acuerdo de bastantes cosas pero me ha costado coger el tranquillo. Pero le tenía muchas ganas. Voy a seguir un ratillo más tocando", ha contado a través de Instagram Stories.

"Qué recuerdos tan bonitos de esos años” o “Tradiciones que se echaban de menos”, son algunos de los mensajes que ha escrito en historias de Instagram posteriores.

Marta ha realizado una encuesta en la que le ha preguntado a sus seguidores si querían escucharla tocar. Si la encuesta llegaba al 99% de sí, subiría el vídeo con sonido. Sin embargo, según la influencer esta no ha llegado a la puntuación necesaria, aunque una sonrisilla delataba que no quería compartir su reconciliación con el piano: "Algún día os enseñaré, en serio ,me gusta mucho, de verdad".

“Es que es precioso”, ha escrito en un último vídeo para las historias de Instagram refiriéndose a su piano.