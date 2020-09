Marta Díaz resuelve la incógnita: ¿se va a Inglaterra con Reguilón?

Marta Díaz ha resuelto la duda que sus seguidores llevan haciéndose desde que se dio a conocer la noticia de que su chico, Sergio Reguilón, ha fichado por el Tottenham F. C.

Desde entonces, Marta ha visto cómo sus seguidores le repetían la misma pregunta una y otra vez llenándole las notificaciones de las redes sociales con el mismo tema: "¿Te vas a mudar? ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde te vas a ir a vivir? ¿Te vas a ir de casa?"

Por este motivo, la youtuber ha decidido poner fin a la incertidumbre en el último vídeo de su canal de YouTube. La influencer ha comentado que van a seguir con su relación a distancia, al igual que estaban haciendo mientras el futbolista se encontraba cedido en el Sevilla: "Va a ser un poco como este año anterior en Sevilla. Yo subiré como he bajado para verle a Sevilla muchas veces".

En cuanto a la preocupación de sus fans de si esto va a supone un problema para su relación, Marta ha querido transmitirles un mensaje de tranquilidad: "Yo encantada de la vida, no veo que suponga ni un problema ni un bache ni nada. Yo estoy encantada, voy a ir a verle cada dos por tres, eso lo tengo más claro que el agua. Iré por temporadas siempre un periodo de tiempo importante".

Marta Díaz está ilusionada por el nuevo destino de su chico y por verle feliz. La hermana de Alpha Sniper prefiere ser positiva y ver el lado bueno de las cosas y ya está pensando en todos los sitios nuevos que tiene por descubrir en Inglaterra y todo el contenido que va a poder crear: "Yo creo que nos lo vamos a pasar muy bien. Un país para ver, explorar, hacer fotos, contenido, así que ningún problema. Creo que nos vamos a ver incluso más que cuando estaba en Sevilla. Por Londres en general estoy muy contenta y muy feliz de verle feliz a él también, tener ilusiones en la vida es tan importante".

La influencer guarda muy buen recuerdo de Sevilla y de los momentos que ha pasado junto a su chico en la ciudad hispalense: "En Sevilla me lo he pasado super bien, me enamoré de la casa, la ciudad, la gente, los sitios para comer. Ha sido un año para el recuerdo. Sevilla siempre tendrá un hueco muy especial en mi corazón".

A pesar de esto, Marta ha confesado que no está atravesando su mejor momento: "No estoy del todo bien, la verdad. Llevo unos meses que entre unas cosas y otras... Siempre intento estar feliz, contenta, divirtiéndome. Estos últimos meses no he estado tan bien como suelo estar siempre. No me puedo quejar mucho porque tengo una familia que me quiere un montón, un novio maravilloso, unos amigos increíbles y unos seguidores que adoro. Este tipo de rachas sirven para valorar realmente cuando estás bien".