Mikecrack, el youtuber de los 20 millones

A Mikecrack no es tan fácil que le paren por la calle como a TheGrefg, pero es solo por un tema de que no enseña tanto su cara como el murciano. De hecho, le saca casi cinco millones de seguidores en YouTube, y todo por sus coloridos clips en los que siempre sabe imprimir su personalísimo sello.

Hace unas semanas rompió la barrera de los 20 millones de seguidores, con un crecimiento increíble en muy poco tiempo: desde septiembre suma un millón de nuevos fieles cada mes en YouTube, donde arrasa sin rivales a la vista. De hecho, es el creador español con más seguimiento dentro de esa plataforma cuando emite en directo.

Subió su primer vídeo en el verano de 2016, cuando tenía 23 años. ¿Un poco mayor para iniciarse en ese mundo? Para nada, según ha ido demostrando con el paso del tiempo: ha confirmado su pasión por Minecraft, convirtiéndose en un referente dentro de ese juego.

Aunque el de los bloques es el que más fama le ha dado, sus gameplays en otros títulos como Fortnite, Free Fire, Roblox y, cómo no, Among Us también han tenido muchísimo éxito. Incluso tiene series de tutoriales, roleplays y trolleos a colegas, con los que ha formado un estrecho vínculo en el mundo real y el virtual donde se mueve.

Es el creador oficial de los #CoMPaS, un grupo de youtubers que han crecido muchísimo en los últimos meses. Entre ellos ElTrollino (12 millones de seguidores), Timba VK (7 millones) o Sparta356 (5 millones), todos orientados a un público bastante joven.

Es precisamente con sus canciones y su presentación (suele aparecer poniendo voz a un perro amarillo) como Mikecrack se ha diferenciado de los otros youtubers de éxito en España, pero siempre ha defendido que fue Willyrex fue su inspiración para dedicarse a esto.

Lo que quizá no imaginó nunca es que llegaría a tener más seguidores que él en su canal principal, donde también ha superado -y por mucho- a clásicos como Luzu, Alexby o DJ Mario.

También autor de éxito, tiene varios libros con los Compas donde amplía el universo que se han montado en YouTube. Quizá ya va siendo hora que los veamos como la nueva generación de los reyes actuales en la plataforma...