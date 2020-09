Miley Cyrus acusa de sexista al director de los premios VMAs

Miley Cyrus ha denunciado la actitud sexista del director de los premios de VMAs de MTV por defender cómo quiere que sea su trabajo. La cantante ha relatado en el podcast Joe Rogan Experience lo ocurrido cuando se encontraba ensayando su actuación de 'Midnight Sky'.

Cyrus ha dirigido su último videoclip y ha expresado su deseo de seguir este camino de la dirección al menos durante los próximos 10 años. A pesar de que no tiene formación se ha pasado la vida bajo las directrices de directores y yendo a rodajes, por lo que se ha ido formando una idea de qué es lo que quiere. Por este motivo, la joven de 27 se interesó en la iluminación de su espectáculo y realizó algunas peticiones: "Ni siquiera en alguna mierda de diva como 'solo quiero que me saques de lado', lo que quería es que las luces se apagaran y que solo me iluminara la luz de la habitación, nada de luz central, nada de luz de belleza. La luz de belleza siempre se usa en las mujeres y dije 'apaga las malditas luces, nunca le dirías a Travis Scott o Adam Levine que no podía apagar la luz de belleza. Quiero esta luz roja'. Dijeron 'ok, ok, lo haremos igual que hacemos con los chicos'.

Parecía que Miley había cantando victoria, sin embargo, más tarde, a la artista se le quedaron las pulseras enganchadas y el director la tomó con ella: "Quieres ser tratada como un chico e iluminada como un chico pero no estaríamos lidiando con esto si un chico lo estuviera haciendo". Un comentario machista al que la cantante respondió con una dosis de realidad: "Bueno, un chico no estaría haciendo esto porque un chico no vende tu show con sexo de la manera en que yo lo hago".

La ex Hannah Montana ha reconocido que es muy consciente de que su cuerpo vende ya que se lo han dicho hasta los propios directores: "Es una conversación ridícula y también vergonzosa. Preguntas como "¿cuánto tiempo va a durar el maquillaje?".

La artista reivindica que quiere que su música sea lo más importante y que hay veces en que sólo le apetece salir a cantar siendo ella misma, con unos pantalones una camiseta y sujetando el pie de micro. Sin embargo sabe que los VMAs son un espacio para rendir homenaje a la cultura pop y quería darle a sus fans un espectáculo a la altura y, para ello, necesita que las cosas sean como las ha diseñado: "He encontrado un equilibrio que es pedir las cosas sin perder los modales. Nadie le diría a Kanye West que es una diva por elegir que luz quiere en una actuación".

Miley Cyrus volvió a pisar el escenario de estos premios de MTV después de siete años en los que estuvo vetada por encenderse un porro en directo delante de todo el mundo. En la ceremonia de este año, condicionada por las medidas de seguridad para prevenir la propagación de la COVID-19, Miley hizo un guiño a su famoso vídeo 'Wreaking Ball', balanceándose en una bola de discoteca.