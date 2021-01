Miley Cyrus llora la muerte de su 'mejor amiga' Mary Jane a causa de un cáncer

Miley Cyrus está pasando por un duro momento. La cantante de 'Plastic Hearts' se encuentra rota de dolor después de haber perdido a la que consideraba su 'mejor amiga', su perrita Mary Jane.

Se trata de un pitbull que adoptó hace diez años y al que le fue detectado un cáncer hace más de un año. La cantante se ha despedido de su mascota de una forma de lo más emotiva: sincerándose con un extenso texto a través de Instagram Stories y recordando algunos de los momentos que vivieron juntas, así como publicando un vídeo con una canción de lo más especial.

"Cualquiera que me conozca y no tenga que estar bien sabe que mi mejor amiga en todo el mundo es una pit bull mixta rescatada llamada Mary Jane. A MJ le diagnosticaron cáncer hace más de un año y desde entonces ha tenido múltiples tipos de tumores. Me dijeron que sería un tiempo incierto hasta que se fuera. Me aconsejaron que pasara cada segundo saboreando su espíritu especial... lo cual no era nada nuevo. Lo había sido durante 10 años".

'Mary Jane forever' es un tema que Miley compuso hace unos años en el piano de su casa de Malibú. La cantante ha reflexionado nostálgica recordando que esa casa ya no existe, ya que fue arrasada por los incendios que tuvieron lugar en California, y que su perrita ya tampoco se encuentra con ella. El incendio fue una tragedia que también le arrebató la nueva música que había compuesto y que le hizo empezar una nueva vida en muchos sentidos tal y como confesó con el estreno de su último disco.

"Escribí esta canción en Malibú hace años en un piano en una casa que ya no existe. Sobre mi perro Mary Jane que también se ha ido ahora. Mucho ha cambiado con el tiempo. Sobre todo yo. La música es mi medicina. Esta canción gira en torno a la pérdida y la angustia. Que estoy experimentando actualmente después de la muerte de Mary Jane".

La cantante se ha abierto en canal con palabras tan desgarradoras como estas: "En la vida es fácil dar las cosas por sentado. Dejar pasar pequeños milagros sin momentos de gratitud. Estar inconsciente cuando los rayos del cielo brillan sobre ti. Pero cuando se trataba de mi ángel Mary Jane... nunca olvidé el regalo que me habían dado. Ella lo hizo imposible. Era un perro con alas en cierto modo. Le di las gracias mientras respiraba por última vez por lo que ha sido para mí. Era algo más que un amigo o un miembro de la familia. Algo tan diferente. No puedes definirlo. Nuestra conexión era puramente divina. Un amor incomparable".

"Ella ha venido a rescatarme cada vez que mi corazón se rompía. Vuelve a sanarme. Pasar por el dolor sin su poder mágico es tan solitario", ha escrito Miley en stories. "MJ fue una verdadera reina. Llevaba su gracia, dignidad y bondad como una corona. Nunca será olvidada y siempre será extrañada. Conocerla es amarla. Ha sido un honor ser su madre y mejor amiga".