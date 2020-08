La 'mujer más fea del mundo' pide que se deje de utilizar su rostro en TikTok como reto de terror

La activista Lizzie Velásquez ha pedido que se deje de usar su imagen en un nuevo reto que circula por TikTok. Velásquez padece dos enfermedades raras (lipodistrofia y síndrome de Marfan) lo que hace que no pueda ganar peso y que sus extremidades sean más largas de lo habitual.

Lizzie lleva sufiendo bullying prácticamente desde que nació debido a su físico. Algunos consideran a Velásquez como 'la mujer más fea del mundo', un título que le cayó a los 14 años cuando comprobó cómo se reían de ella en un vídeo de YouTube y con el que ha tenido que cargar desde entonces.

La joven de 31 años se dio a conocer por sus mensajes positivos, motivadores e inclusivos y ha escrito varios libros de autoayuda así como ha impartido charlas TED.

Ahora Lizzie lucha una vez más porque no se use su imagen como burla. Su rostro está volviendo a circular por las redes debido a una tendencia de TikTok: 'FaceApp Prank'. La activista ha visto cómo una madre le muestra una foto de ella a su hijo pequeño (fingiendo que es una videollamada) diciendo que se trata de su nueva profesora y esperando que este tenga una reacción de terror.

No es la única, Lizzie denuncia que también se están mostrando fotos de otras personas con discapacidad así como de niños con síndrome de Down, lo que no favorece nada la inclusión: "Esto no está bien, no es un chiste. Es una tendencia que tiene que parar. Somos seres humanos y tenemos sentimientos", ha dicho en un vídeo de TikTok donde cuenta con casi 90.000 seguidores.

“Si eres un adulto con un pequeño en tu vida, por favor no les enseñes que ser asustado por alguien que no se ve como ellos está bien. Por favor. Todo lo que estos niños tienen que saber sobre tener empatía y ser amables los unos con los otros comienza en casa. Por favor, esto no esta bien”, ha explicado Lizzie en el vídeo que tiene más de 450.000 me gustas en TikTok.