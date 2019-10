Igual que hay celebrities que se llevan genial con sus hermanos, las disputas familiares son el pan de cada día entre muchos parientes célebres. Por todos es conocida la rivalidad de los Jonas Brothers, que acabaron su aventura musical por "diferencias irreconciliables", pero su situación queda casi en una broma si la comparamos con la que está viviendo estos días Nick Carter.

El cantante de la boy band más importante en la historia de Estados Unidos, los Backstreet Boys, está en plena guerra legal con su hermano Aaron. Nick ha hecho público un comunicado donde asegura, agárrate, que su hermano ha "amenazado con matar" a su mujer embarazada.

"Después de darle muchas vueltas, mi hermana Angel y yo hemos decidido a nuestro pesar pedir una orden de alejamiento contra nuestro hermano Aaron", explica el comunicado. "Todo es a raíz de su alarmante comportamiento y sus confesiones recientes sobre pensamientos e intenciones que se le pasan por la cabeza, que incluyen matar a mi mujer embarazada. No nos ha quedado otra opción que tomar las medidas oportunas para protegernos".

Aaron, también cantante, se ha mostrado perplejo en sus perfiles públicos y por la orden que le obliga a no acercarse a menos de 30 metros de su familia. "Nunca he amenazado a nadie", dice en un tuit. "Estoy devastado por este tema y no quiero hablar con ellos nunca más. Me están intentando etiquetar como a un loco. Mi hermano me llamó hace un mes y me dijo que no me metiera en Instagram Live".

El hermano pequeño de Nick dio una entrevista hace unos días donde confesó que toma mucha medicación a causa de una serie de trastornos mentales, concretamente ansiedad, depresión y esquizofrenia. Pese a todo el lío, Nick y su hermana Angel esperan que Aaron "reciba el tratamiento adecuado que necesita antes de que se haga daño a sí mismo o a cualquier otra persona". Y tú que pensabas que las cenas de nochebuena eran tensas en casa de tus abuelos...