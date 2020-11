Noah Beck pide 10.000 dólares por hacer duetos en TikTok (y luego se arrepiente)

Parece que a Noah Beck la fama se le ha subido un poquito a la cabeza. Esto es lo que debió pensar una parte de los más de 18 millones de seguidores con los que cuenta en TikTok. ¿El motivo? Una polémica oferta por la que el joven pedía 10.000 dólares por realizar duetos, es decir, colaboraciones con otras personas, y diversas publicaciones en su perfil.

Algo que en cierto modo se trata de un malentendido. Los seguidores y fans del influencer se indignaron al ver que pedía una cantidad tan elevada por simplemente aparecer en un vídeo, ya que se trata de una cifra que no está al alcance de cualquiera.

Muchos se quejaban diciendo que ese precio era mayor que el salario de sus padres, que con eso podrían pagarse la universidad o que, por ejemplo, no era Harry Styles ni cualquier otra personalidad famosa como para pedir esa cifra.

Precisamente es que esta cantidad no estaba pensada para sus seguidores sino que formaba parte de un acuerdo comercial que, al final, no ha llegado a buen puerto. El propio Noah Beck se ha encargado de aclararlo en una conversación con el paparazzi Kevin Wong: "No estaría aquí sin ellos (sus fans). Tengo que mantener a mis fans cerca. Pero al mismo tiempo, es como, espero que no se lo tomen a mal. Lo del dúo fue... fue sólo un acuerdo de marca".

En declaraciones para una entrevista el joven ha avergonzado de haber pedido una suma tan grande: "Sé que la gente ha estado diciendo como: 'Se cree que es Harry Styles', pero en realidad no es así, es sólo un acuerdo de marca. No creo que nadie deba cobrar 10.000 dólares por un dueto de TikTok".

El éxito de Noah Beck es relativamente reciente y ya forma parte de una de las casas más importantes de creadores de contenido de TikTok, además de estar saliendo con la tercera tiktokera mejor pagada de la plataforma, Dixie D'Amelio, y ser el cuñadísimo de la estrella por excelencia de TikTok, Charli D'Amelio.