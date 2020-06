Omar Montes ha sido el primer invitado que visita físicamente el plató de El Hormiguero una vez que ha terminado el Estado de Alarma impuesto por la crisis sanitaria de la COVID-19.

El cantante de 'Alocao', que además celebraba su 32 cumpleaños, ha ido dispuesto a disfrutar y a mostrarse de lo más natural y sincero.

Entre las cosas que le ha contado a las hormigas Trancas y Barrancas destaca que suele llevar encima en torno a 4.000 o 5.000 euros por si se encapricha de algún pantalón, por ejemplo, de Versace, una marca que le gusta mucho; o que uno de los lugares más extraños a los que ha ido a actuar fue cuando era menos conocido y lo contrató un grupo de Hare Krishna.

Además, Omar Montes ha concedido una exclusiva que ha sorprendido a todo el mundo. Ante la pregunta de si le gustaría colaborar con Rosalía, el cantante de reguetón ha confesado que está en conversaciones con la reina del Tra-trá para hacer un remix juntos.

Rosalía es fan de Montes y hace unos días compartió en su Instagram Stories un tema de este que le gusta, lo que le sirvió al reguetonero como el pretexto perfecto para abrir conversación: "El otro día estuve hablando con ella porque puso una canción mía que le gusta en su Insta. Le respondí que para cuando el remix y me contestó 'sí, real, quiero', 'venga, pues vamos pá encima ' le dije y estamos viendo si hacemos alguna cosilla".

Omar Montes ha alabado a la joven catalana y agradece que siendo una artista tan grande quiera colaborar con él: "Rosalía es una grande. Me encantan los artistas como ella porque a mi nadie me ha ayudado en la música y Rosalía no tiene por qué hacerlo estando colaborando con Travis Scott. Si se ofrece a hacer un remix conmigo es para echarme un cable y hacer algo guay".

Precisamente Rosalía está haciendo eso mismo con Arca, más desconocida para el público al que se dirige la catalana, al promocionar el single que acaban de estrenar juntas y que lleva como nombre las siglas 'KLK'.