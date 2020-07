¿Cómo están los parques de atracciones después del coronavirus? Nil Ojeda visita uno

Con todas las noticias que nos están llegando de rebrotes y contagios en España, es posible que no sea el mejor momento para visitar un parque de atracciones, ¿verdad? Pues viendo cómo se lo ha montado Nil Ojeda en su último vídeo, estamos pensando que quizá se trate de uno de los lugares más seguros del mundo.

Hace un par de meses veíamos cómo un parque de atracciones holandés ponía a prueba una de sus atracciones más populares con ositos de peluche en una montaña rusa. Entonces eso de ir a un parque temático era una fantasía irrealizable...

A día de hoy sí se pueden visitar algunos, y no hay que irse hasta Holanda. En territorio nacional hay unos cuantos, y el que más cerca le pillaba a Nil Ojeda era el parque Warner de Madrid. No lo menciona en ningún momento, pero vamos, no hay que ser adivino.

El vídeo comienza en un aparcamiento enorme sin coches. Bueno, no tanto: hay un libro que ha escrito él y que evidentemente quiere promocionar. Se llama 'Be Yourself', algo que él sigue al pie de la letra siendo siempre él mismo.

El caso es que comienza el paseo por las instalaciones y se trata de un lugar desolado: "Así está un parque de atracciones en pleno 2020 después de una pandemia mundial... Totalmente vacío por culpa del Coronavirus", dice la descripción.

Sí, se ven algunas personas, y además el día que fue Nil estaba nublado y hasta acabó lloviendo, pero eso se hubiera considerado un buen día en cualquier otro momento de la historia del parque. ¿Sombrita y nada de colas? ¿Un chaparrón rápido veraniego? ¿Dónde hay que firmar?

El youtuber y su acompañante se lo pasan en grande, y por momentos parece que el parque está abierto solo para ellos. Y parece que el mismo día lo terminó con una cena entre amigos...

Mientras las autoridades sanitarias digan que no hay ningún problema en que estos lugares estén abiertos, y siguiendo las medidas de seguridad necesarias para disfrutar, ya va siendo hora de que poco a poco recuperemos actividades tan chulas como subirse a una montaña rusa.