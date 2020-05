Paula Gonu se ha reencontrado con su 'yo' del pasado. La influencer ha dedicado su último vídeo a comprobar cuánto ha cambiado en estos últimos cuatro años. Para ello, Gonu ha decidido comentar sus dos primeros vídeos del canal en los que confesaba 50 cosas sobre ella para acercarse a sus seguidores.

"A ver si no me haces pasar mucha vergüenza ajena", comienza Paula diciéndole a su 'yo' que se iniciaba en el mundo de YouTube. "Pero que dices de vergüenza ajena, que si no fuera por ella tú no estarías aquí, tonta", se puede escuchar cómo se corrige gracias a una voz en off.

Uno de los cambios más evidentes por los que ha pasado la influencer y que ha afectado a su estilo de vida ha sido la ruptura con el que fuera su pareja durante más de seis años, Álex Chiner. Así reconoce que al no estar en pareja le apetece más salir de fiesta porque tiene menos planes guays para hacer en casa como acurrucarse a ver una película.

Además, la joven catalana se ha vuelto más reservada a la hora de contar y mostrar su vida privada debido a que ha sido víctima de una suplantación de identidad, tal y como le confesó a sus seguidores hace una semana.

En este vídeo se puede comprobar que Paula Gonu sigue manteniendo su amor por el reggaetón, que tiene las mismas manías, que cocinar la libera... Sin embargo, muchas otras cosas han cambiado, como sus gustos culinarios o estilísticos.

Gonu se ha enfrentado a su miedo al océano y ha explicado que le emociona ver cómo lo ha superado casi del todo habiendo hecho inmersiones submarinas.

Pero no sólo ha habido cambios en su personalidad, sino que también se puede apreciar la evolución de su físico. Paula habla mucho más rápido que antes y con un tono más agudo (que también se debe a que está modificando el audio de los vídeos) y puede comprobarse cómo ha cambiado su forma de maquillarse.

Sin embargo, el cambio que más ha sorprendido a las Personas Guapas ha sido su aumento de pecho. La catalana ha confesado que se operó hace dos años y que le ha chocado mucho comprobar que hace cuatro (cuando grabó su primer vídeo) estaba de lo más conforme con sus pechos.

"Tuve una época en la que quería tener más tetas, porque si me seguís por redes o veis mis vídeos os habréis dado cuenta de que tampoco destaco por mis pechos grandes especialmente. Creo que puedo estar contenta con mis pechos", aseguraba en su primer vídeo.

"Me parece heavy este cambio porque yo obviamente me las operé hace dos años y este vídeo hace cuatro que lo grabé y es como,guau, que fuerte. Vale, que yo no lo hice por complejo, lo hice, no sé, porque me apetecía, pero me parece como muy interesante.Yo amaba mis tetas. Y las sigo amando ahora. Curioso. Esta gracioso cómo evoluciona la cabeza de una persona", ha reconocido Gonu al ver lo que pensaba antes.

Ante esta revelación muchos de sus seguidores le han pedido en los comentarios que dedique un vídeo a comentar cómo fue su experiencia con esta intervención estética.

Además, después de haber pasado el confinamiento sola en casa, Paula por fin se ha reunido con su perrita Coco.