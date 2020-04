Marta Díaz se ha sincerado sobre el cambio físico que ha sufrido a lo largo de estos cuatro meses que llevamos de año. Un cambio que, para ella, es de lo más evidente y que ha venido a raíz de haber comenzado a hacer ejercicio: "Tenía muchas ganas de grabar este vídeo. Tengo muchas cosas que explicaros y espero dejar todo bastante claro y que lo entendáis bien".

Antes de explicarle a sus seguidores cómo ha sido su experiencia con el deporte ha querido dejar claro que no se trata de ninguna profesional: "Hago este vídeo porque realmente lo ha habido (un cambio) y para animaros a hacer deporte". Pero Marta no quiere contar sólo la parte bonita de hacer ejercicio sino que ha confesado los errores que ha cometido y las cosas que más le ha costado cambiar.

Sus entrenamientos

Marta Díaz hace un entrenamiento completo: glúteo, brazo, pierna, abdomen... Empezó a entrenar en enero motivada por el cambio físico que había tenido su hermano, el youtuber AlphaSniper. Comenzó a entrenar con él e intentaba seguirle el ritmo. Sin embargo, en esa primera toma de contacto lo único que quería la influencer era "hacer la gracia y crear contenido más que entrenar" en el gimnasio que tienen en casa..

Después decidió tomárselo en serio poniendo un poquito de fuerza de voluntad. Durante los meses de febrero y marzo no se saltaba el entrenamiento por nada del mundo: "Si tenía un viaje lo hacía en la habitación de hotel. Tuviese lo que tuviese lo hacía siempre, ya fuera por la mañana, la noche o el mediodía".

La alimentación

Marta también comenzó a hacer dieta animada por su hermano, que le dijo que aprovechara ahora que estaba entrenando. Para el desayuno zumo de naranja y una tostada con jamón para empezar el día con las pilas cargadas y ha eliminado de su alimentación todos los fritos y la comida basura: "No sabéis lo difícil que es ir a comer fuera y no poder pedirte una hamburguesa o patatas fritas".

La youtuber suele cenar sopas, purés, arroz y pollo a la plancha: "A mi me gusta comer mucho (nuggets, croquetas, hamburguesas...) y hacer este esfuerzo me ha costado".

Los errores

Marta reconoce que ha hecho muchas cosas mal. Como, por ejemplo, no ser regular a la hora de realizar los entrenamientos. Los días que no le apetecía hacía nada o como diez minutos, mientras que los días que se encontraba más motivada se machacaba con sesiones de hasta dos horas.

Un error que reconoce como muy grave y "patético" (y en el que incide que nunca se debe caer) es que llegó a saltarse algunas de las cinco comidas recomendadas a lo largo del día como los desayunos, y empezó a comer menos cantidad: "Me pasaba horas con el estómago vacío y eso es horrible, con eso no consigues absolutamente nada". Sin embargo, había días en los que no aguantaba y se pegaba atracones de comida que le producía un efecto rebote: "Esta es una de las peores cosas que podéis hacerle al cuerpo".

Su rutina

Marta Díaz entrena cuatro días a la semana (lunes, martes, jueves y viernes) y comienza con un calentamiento sencillo de cardio (de aproximadamente unos 15 minutos). Además, en el vídeo explica las series que hace cada vez que entrena en el que puedes ver cómo realiza los ejercicios, así como las imágenes del antes y el después.