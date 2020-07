Después de pasar los meses de confinamiento sola, Paula Gonu ha decidido que ya iba siendo hora de salir a celebrar el final del Estado de Alarma.

Para ello la influencer ha realizado una escapada con amigas a la Costa Brava de Cataluña. Con motivo de la noche de San Juan, Paula Gonu se ha reunido con Dulceida, su mujer Alba Paul y otras influencers como Helena Gómez.

Así las hemos podido ver disfrutar de una velada, que supone el pistoletazo de salida del verano. Además, se trata de la primera vez que Gonu sale de fiesta después de la cuarentena. Por este preciso motivo, y siendo consciente de la cantidad de jóvenes que la siguen a través de redes sociales y que la tienen como ejemplo, Paula ha recordado que aunque ya se pueda salir a la calle debemos seguir teniendo cuidado: "La verdad es que después de estos meses sola, poder hacer estos planes poco a poco me da la vida. Cuidaos mucho y no os confiéis".

Estas palabras las ha escrito sobre una historia de Instagram que ha compartido de Dulceida y donde se las puede ver sentadas en el reservado de un club y moviéndose al ritmo 'Shape of you'. La inlfuencer ha reconocido en uno de sus vídeos de preguntas y respuestas que ahora que está soltera (después de haber puesto fin a su relación de más de 6 años con Álex Chiner) le apetece más salir de fiesta que nunca.

Dulceida avisaba en su Instagram que estaba deseando poder vivir esta noche tan mágica del calendario aunque este año no la pueda disfrutar de la misma manera: "Va a ser diferente a la de las demás, pero bueno".

Sin duda, resulta difícil acostumbrarse a las nuevas normas: no compartir vaso, respetar la distancia de seguridad, llevar mascarilla en lugares cerrados siempre y cuando esta distancia no se pueda lelvar a cabo... Y sobre todo no poder bailar ni perrear.

A pesar de que las discotecas están abiertas, hay algunas comunidades autónomas como Murcia o Cataluña que han prohibido que se baile, ya que se pretende evitar el contacto físico.

Después de esta noche de 'nueva diversión', tanto Paula Gonu como Dulceida y las demás han pasado un agradable día en la piscina y comiendo arroz y fideuá.