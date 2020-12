Paula Gonu cierra su tienda online y revela la fecha de su misterioso nuevo proyecto

Paula Gonu Shop cierra sus puertas. La tienda online de moda diseñada por Paula Gonu y de merchandising para las Personas Guapas se encuentra de liquidación y hoy será el último día en el que los fans de la influencer podrán realizar compras a través de la página web de este proyecto que comenzó en 2017.

"Mi gente tengo algo que deciros: mañana es el ultimísimo, ultimísimo día de existencia de Paula Gonu Shop. Desaparecerá", ha recordado hoy Paula a sus seguidores a través de una Historia de Instagram.

Aunque se trata de una despedida no es una noticia triste ya que Gonu lleva meses preparando un nuevo proyecto que se ubicará en la misma cuenta de Instagram que la de su tienda. La influencer está haciendo muchos cambios en su vida y este es uno más que le motiva: "Ay, me hace mucha ilusión pero a la vez me da mucha pena. Estaremos de luto unos días", ha comentado en esa misma historia.

Después de ir dejando a lo largo de varias semanas diferentes pistas sobre qué puede ser este misterioso nuevo proyecto, la joven catalana ha revelado por fin el detalle que más le demandaban sus seguidores: "Aparecerá algo nuevo, así que quedaros por ahí por el Instagram para ver qué es a partir del día 20 (de diciembre) creo", ha confesado en stories además de recordar que los productos están a "precios de risa" y que son una muy buena opción como regalos de Navidad.

Paula Gonu también ha creado la firma My Lilly Jones donde tiene disponibles algunos productos como un bolso transparente y su reciente colaboración de pintauñas.

Desde la cuenta de Instagram de Paula Gonu Shop recuerdan a sus fans que están agotando las existencias y que no volverán a reponer ninguna de las colecciones, sin dejar de generar hype sobre el cambio que está a punto de suceder: "Y pensar que queda muy poquito para que no queden más colecciones de @paulagonushop. Pero muy felices por lo nuevo que viene"

Estas son algunas de las pistas que han ido dejando hasta ahora, todas centradas en "el cambio" y que sin duda tienen mucho que ver con el momento personal por el que la influencer está pasando:

"cosas buenas en camino"

"Todo lo bueno pasa porque algo cambió"

"Así os vais a quedar y no decimos nada más porque no sabemos callarnos"

"Ayer os preguntábamos cuáles eran los cambios que os habían dado más miedo pero de los que no os arrepentís. Al final la gente cambia, el paso del tiempo nos va cambiando y tenemos que aceptar que todo lo que un día pensábamos que nos hacía felices o era lo correcto ya no lo es".

"Un cambio puede estar a la vuelta de la esquina"

"Sin cambios no hay mariposa. Y sí, es una pista"

"Las viejas costumbres no abrirán nuevas puertas"

"Confía en tu intuición"