Rockstar aclara que el segundo tráiler de GTA 6 es puro gameplay

El pasado 6 de mayo, Rockstar Games sorprendió al mundo al lanzar inesperadamente el segundo tráiler oficial de Grand Theft Auto VI, un adelanto que ha generado un enorme revuelo entre los fans. A primera vista, el vídeo parecía centrarse exclusivamente en la historia, los personajes y la ambientación del juego, dejando en segundo plano los aspectos jugables. Sin embargo, la propia Rockstar ha salido al paso para aclarar que el tráiler está compuesto “a partes iguales de jugabilidad y cinemáticas”, un detalle que demuestra el altísimo nivel de integración visual del nuevo título.

La dificultad para distinguir qué partes del tráiler son gameplay y cuáles son secuencias cinemáticas es, en sí misma, una muestra del salto tecnológico que representa esta nueva entrega. Aun así, como siempre, la experiencia definitiva solo podrá valorarse cuando tengamos el mando en las manos, cuando el juego llegue al mercado el 26 de mayo de 2026.

Otro dato que no pasó desapercibido: todo el contenido del tráiler fue capturado directamente desde una consola PlayStation 5, tal como se menciona en la letra pequeña del vídeo. Esto confirma que el nivel gráfico y técnico mostrado no es fruto de una edición artificial o una presentación para PC de alta gama, sino una muestra real del rendimiento en consola. Grand Theft Auto VI llegará también a Xbox Series X y S, aunque, por el momento, no se ha confirmado una versión para PC.

El tráiler llega más de un año después del primero y se publicó apenas días después de que Rockstar anunciara oficialmente el retraso en la fecha de lanzamiento. Inicialmente previsto para otoño de 2025, el título ha sido pospuesto hasta mayo del año siguiente. En un comunicado, la compañía explicó:

“Necesitamos este tiempo extra para ofrecer la calidad que nuestros jugadores esperan y merecen.”

Pese a la espera, los fans han recibido el nuevo tráiler con entusiasmo. Las redes sociales se inundaron de teorías, análisis cuadro por cuadro y alabanzas al nivel de detalle y realismo del juego. Si algo queda claro, es que Rockstar está apostando fuerte por hacer de GTA VI no solo el mayor éxito de su catálogo, sino un nuevo hito en la historia del videojuego.