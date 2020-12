Paula Gonu traslada su tradicional Adviento PG a Twitch

La influencer da el pistoletazo de salida para su tradicional evento navideño por cuarto año consecutivo. Aunque esta vez con una novedad y es que lo traslada a Twitch. Se podría decir que la ruptura de Paula Gonu con YouTube es casi oficial después de esto.

¿Qué es el Adviento PG?

Paula Gonu realiza la cuenta atrás para la Navidad de una manera especial. En lugar de ir abriendo ventanitas y comiéndose las chocolatinas que hay en el interior (ahora también hay mucho con productos de cosmética y hasta con tés y cápsulas de café), la joven catalana subía un vídeo diario a su canal de YouTube y en cada uno de esos vídeos se abría un sorteo diferente.

Los concursos del Adviento PG (la PG viene de Paula Gonu a.k.a Persona Guapa) van desde descuentos en tiendas de ropa hasta teléfonos móviles o viajes.

¿Cuáles son las novedades de este año?

2020 ha sido un año cuanto menos atípico. Con la llegada del mes de diciembre, muchos son los que ya están echando de menos este evento navideño y la influencer ha explicado que este año habrá novedades.

Paula lleva tres meses en Twitch y le ha cogido el gustillo a la plataforma de streaming. Tanto, que el Adviento PG tendrá lugar en directo a través de su canal de Twitch: "No va a ser en YouTube porque ya sabéis que estoy desconcentrada del tema de la plataforma, estoy un poco desmotivada y básicamente llevo tres meses en Twitch y no sabéis lo que lo gozo. Me está encantando la plataforma y no sabéis a qué nivel lo disfruto".

Con lo cual los vídeos diarios van a estar en Twitch pero los sorteos se realizarán en Instagram: "Es muy difícil para una marca meterse en Twitch en un stream en directo, sin poder controlar cómo se va a hablar del producto, cómo se va a hablar de la marca, qué más va a aparecer en un directo de seis horas, que puede aparecer de todo. Entonces, el concepto de vídeo diario se va a hacer en Twitch y el tema de sorteos lo pasamos a Instagram".