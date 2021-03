La portada con tacones de Noah Beck que no ha dejado a nadie indiferente

Las idas y venidas entre Noah Beck y Dixie D'Amelio se convirtieron en el culebrón del verano, después incluso de que su colega Bryce Hall hiciera un vídeo asegurando (a su manera) que la pareja de su colega era en realidad James Charles.

Aunque el maquillador se subió a la broma, los tiktokers que todo el mundo quería que estuvieran juntos al final confirmaron su romance. Él, de 19 años, ha visto cómo su fama se disparaba pese a que no era precisamente un desconocido dentro de ese territorio, y la última demostración de que es una estrella le ha venido de parte de una sugerente sesión de fotos.

Ha sido para la revista VMan, una publicación derivada de la famosa V y que se centra en ropa para hombre. Sin embargo, el atuendo elegido para Noah no ha sido lo más masculino que nos viene a la cabeza...

Vman anuncia este especial como "un homenaje a las nuevas generaciones, con iconos que van desde las redes sociales a artistas underground que tienes que conocer" y destaca como encargados al fotógrafo Damon Baker y el estilista Nicola Formichetti. Beck aparece con tacones, unas medias de rejilla, y aprovecha para hablar de sus ambiciones en una extensa entrevista.

"Soy muy afortunado por haber sido capaz de llegar a donde estoy, aunque no me conformo", asegura. "Quiero avanzar en mi carrera como actor, llegar a más público en YouTube, Instagram, Tiktok... trabajar en cualquier medio que me permita entretener a la gente, hacerles sonreír".

Beck se apunta con esta sesión a la moda de grandes iconos del mundo del espectáculo, y no precisamente nuevos. Prince, Elton John o David Bowie ya rompieron moldes posando con atuendos similares, si bien los ejemplos más recientes tienen a Harry Styles, Troye Sivan o Marc Jacobs como máximos exponentes. Dixie D'Amelio no ha comentado la foto, pero algo nos dice que estará encantada con el resultado.