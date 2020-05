Lady Gaga ha convertido a Ariana Grande en un personaje más del universo de 'Chromatica', su nuevo disco que estará disponible en todas las plataformas a partir del próximo 29 de mayo.

Las dos grandes divas han unido fuerzas en 'Rain on Me' un tema súper disco que invita a bailar para sacudirte las penas: "Puedo sentirlo en mi piel (está cayendo sobre mí). Lágrimas en mi cara (Agua como miseria). Deja que lave mis pecados (se me viene encima). Deje que se lave, sí", dice parte de la letra.

'Rain on Me' habla de aceptar esos momentos en los que parece que ya no puedes más, cuando todo va mal y parece que tus lágrimas lo van a inundar todo como le pasa a Alicia al verse perdida en 'El País de las Maravillas': "Una vez sentí que estaba llorando tanto que nunca pararía. En lugar de luchar contra él, pensé en traerlo, puedo hacer cosas difíciles. @arianagrande Te amo por tu fuerza y amistad. Vamos a mostrarles lo que tenemos", ha reconocido Gaga en su cuenta de Twitter antes de que se estrenara el tema.

A pesar de que la letra pueda parecer melancólica o triste, la potencia de la música invita a bailar y saltar de manera tan frenética que esa tristeza y ese dolor desaparezcan. Aunque reconocen que prefieren no llorar, se recuerdan a sí mismas que al menos están vivas para poder hacerlo.

Lady Gaga ha querido agradecerle a su amiga y al productor de la canción todo el apoyo que le han dado para seguir adelante: "Ahora, cuando lloro en lugar de luchar, digo: "Estoy listo, llueve sobre mí" @bloodpop gracias por alentarme a seguir adelante cuando estaba triste. Resulta que incluso si no te sientes lo suficientemente bien, aún puedes serlo. Encontré mi alegría cuando escribimos esta canción. Estaba allí, solo necesitaba encontrarla.

Ariana Grande se ha sincerado con sus fans y ha confesado lo importe que es esta canción para ella: "Una vez ... conocí a una mujer que conocía el dolor de la misma manera que yo ... que lloraba tanto como yo, bebía tanto vino como yo, comía tanta pasta como yo y cuyo corazón era más grande que todo su cuerpo. Ella inmediatamente se volvió como una hermana para mí. Luego me tomó de la mano y me invitó al hermoso mundo de Chromatica y juntos, ¡pudimos expresar lo hermoso y curativo que se siente al llorar! Espero que esto os haga sentir tan animados como lo es para las dos. te quiero @ladygaga ¡Eres una súper mujer impresionante!

Grande ha recordado también el tercer aniversario del atentado que tuvo lugar en el Manchester Arena después de su concierto.

Tanto Lady Gaga como Ariana Grande han pasado por momentos muy duros a lo largo de su vida. La cantante de 'Stupid Love' sufre trastorno de estrés postraumático debido a los repetidos abusos sexuales que sufrió cuando tenía 19 años, una enfermedad mental contra la que lucha a diario. Por su parte, Ariana Grande tuvo que afrontar la perdida de su ex novio Mac Miller debido a una sobredosis, además de sufrir un atentado en uno de sus conciertos.