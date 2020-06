No es fácil sobrevivir a determinadas complicaciones y enfermedades que algunas personas sufren en su niñez, y tampoco es sencillo vivir con las consecuencias que dejan en el cuerpo. No solo por las complicaciones de salud que provocan, sino por estar permanentemente juzgados frente a la sociedad.

Lo sabe bien Inma Franco, una youtuber adolescente que se ha convertido en sensación de TikTok por confesar en esa plataforma las dificultades que atraviesa por una serie de operaciones que le hicieron de pequeña.

"Yo me miro en el espejo y me veo normal, pero en cada vídeo sale la pregunta de qué me pasa en la cara", explica. Con una madurez impropia de su edad, explica que una serie de operaciones le deformó los rasgos: "Con todo el dolor del mundo mis padres accedieron a las operaciones. Era eso o me moría".

Continuando con el tema, explica que sufre en su día a día por la percepción que los demás tienen de ella basándose solo en su cara: "No sabéis lo que es ir por la calle y que se rían de ti. Este tipo de preguntas me molestan porque yo me veo normal y a lo mejor no lo soy, y no sabéis lo que me odio a mí misma por eso".

Su testimonio ha conmovido a las redes, pero TikTok lo ha eliminado por, según ellos, saltarse las normas. Llevaba más de 4 millones de visitas antes de que algún moderador mojigato lo eliminara, pero en Twitter ha sido donde ha encontrado el apoyo mayoritario de la gente. Incluso de famosos e influencers.

Lola Índigo la llamaba preciosa, el actor Víctor Clavijo la describía como "bonita, fuerte, valiente, sensible, inteligente", y Brays Efe le dejaba otra elegante reflexión: "las cicatrices no son defectos, son medallas de que has luchado y has ganado".

Con millones de personas apoyándola en redes, por lo menos Inma se ha ido hoy un poco más contenta de su visita en Twitter. Ojalá cunda el ejemplo.