Le roban 4000 euros a Agustin51 en su cara: "Cuidado, podría pasarte a ti"

Esta debería ser una semana de celebraciones para Agustin51, un youtuber que está a punto de llegar a los cinco millones de seguidores. Una cifra increíble para uno de los creadores de contenido más jóvenes en el panorama nacional, ya que conseguir esa cifra con solo 20 años es un hito que muy pocos han logrado.

Quizá preparándose para un especial que podría emitirse el día que llegara a esa cifra, Agustín decidió pasar unos días alejado de las webcams y sin hacer stream en Facebook Gaming. En esa plataforma es, junto a Lolito, uno de los streamers más seguidos de nuestro país.

El descanso parecía estar viniéndole bien hasta que comenzó su regreso de Madrid a Barcelona, la primera parada antes de llegar a Andorra. El caso es que en su último vídeo luce una cara más larga de lo habitual, y es básicamente porque no tiene buenas noticias. Fue adelantándolas por Twitter, donde dejó constancia de su disgusto.

Antes de comenzar el viaje en tren, dejó su maleta en el portaequipajes encima de su cabeza, donde llevaba material de trabajo y pertenencias "por un valor de 4000 euros". Aunque no lo dice claramente, suponemos que incluye un portátil y equipos de grabación profesionales, porque es mucha pasta para llevar en una maleta, como él mismo reconoce...

Durante el trayecto, el youtuber se quedó dormido para despertar unas horas después y comprobar que sus pertenencias ya no estaban en el lugar donde las había dejado. Preguntando a otros viajeros en el mismo tren logró identificar a la ladrona, comunicándoselo a los intendentes del tren y una vez en la estación de destino, a los responsables de atención al cliente.

Sin que pudieran ayudarle y, según sus palabras, "poniéndose chulos", Agustín llegó a su casa indignado con el trato y hasta recordando "por qué se había ido a Andorra". "No puedo señalar a la culpable en las cámaras de seguridad por la ley de protección de datos, y desde Renfe no me han ayudado nada, todo lo contrario".

La cosa ha dado un vuelco en las últimas horas, cuando sin dar muchos detalles ha recuperado su preciada maleta y todo el contenido. "Pienso dejar el vídeo original en YouTube porque pienso lo mismo del 85% de las cosas que he dicho", dice en Instagram, "pero por lo menos he recuperado un poco de fe en la humanidad".