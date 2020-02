Ya contábamos ayer cómo nuestra cantante más internacional sigue ampliando su círculo de amistades entre las estrellas. Fue cuando Rosalía asistió como invitada de honor, en primera fila, entre personalidades de la altura de Virgil Abloh y Drake. Fue precisamente el rapero quien subió una foto junto a la artista con un texto en español muy ilustrativo de su admiración: "La jefa de Sant Esteve Sesrovires".

El cantante tiene 63 millones de seguidores, y las fotos suman unos cuantos millones de likes adicionales. Lo que pasa es que, según la aguda vista de un famoso tuitero, ocultan un detalle algo incómodo. Hablamos de Jordi Cruz, el presentador de Art Attack, que además de manitas es conocido por su activismo a través de redes.

Lo que ha llamado la atención de Jordi es la amplitud con la que están sentados Abloh y Drake frente a la estrechez de Rosalía. Un fenómeno que suele suceder en medios de transporte público y que se conoce como 'manspreading'. Rosalía no es especialmente bajita (1,66m) y Drake no es tampoco un gigante (1,82m), así que no se trata de una diferencia de altura que justifique el apretón de la cantante.

Las reacciones ensalzan la agudeza y sensibilidad del "Jordi Cruz bueno", un guiño al cocinero también televisivo y que tiene fama de severo. El caso es que Jordi ha abierto un airado debate en redes sobre la fea costumbre de despatarrarse que tienen algunos desconsiderados cuando comparten sitio con otras personas.

Hay quien defiende que es una cuestión fisiológica y que la postura natural de los hombres tiende a ser más adelantada para dejar hueco a los genitales. Pero, francamente, tampoco estamos hablando de elementos que ocupen tanto como para abrirse generosamente de piernas.

El consenso general es que se trata de una práctica que denota mala educación, por muy extendida que esté la costumbre. Y también la gente coincide que el 'Jordi Cruz bueno' está una vez más super acertado en sus reflexiones.