Todos quieren ser amigos de Rosalía. Y cuando decimos todos, es TODOS. El último en sumarse a la lista de amigos famosetes es ni más ni menos que Drake, con quien compartió la primera fila del desfile de una marca deportiva en la pasarela New York Fashion Week.

El canadiense y la catalana fueron casi más objetivo de las cámaras que los modelitos que habían ido a ver, y llamó la atención de muchos el inmenso anillo de diamantes que llevaba el rapero. Con forma de corazón, además, levantando especulaciones sobre su estado sentimental (ahora mismo no se le conoce pareja).

Mientras que Drake iba bastante desenfadado (sudadera y pantalones vaqueros), Rosalía sí acudía más sofisticada con un body, botas de plataforma, abrigo largo, micro gafas de sol y bolso radiante, todo de negro, con ese aura de superestrella del que ya va a ser difícil que se quite de encima.

Muy cerca de la pareja (porque son dos, no porque sepamos que están saliendo, que conste) estaba Travis Scott, otro rapero que la de Sant Esteve de Sesrovires pasó de idolatrar en redes a grabar una colaboración para su tema 'Highest in the Room'.

Por cierto, la pequeña localidad natal de Rosalía estaba mencionada en el post de Drake, diciendo que era "La jefa" de su ciudad. Por supuesto, la red social explotaba solo con la imagen de ambos juntos, y otros artistas se sumaban a la fiesta con sus likes y comentarios. Por ejemplo Romeo Santos, que daba su bendición con un "Me gusta este combo".

Otra relación entre Drake y Rosalía parece venir de su gusto por los grillz, esas prótesis típicas de los raperos con mucho brilli-brilli. La marca de Dolly Cohen ha "vestido" las bocas de ambos artistas, así como las de Madonna, Beyoncé o Rihanna, entre muchos otros.