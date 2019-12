Pocos aficionados a la música pueden negar que cada década tiene unos artistas destacados triunfando por rachas de popularidad y ventas. Y absolutamente ningún crítico puede negar que Rosalía es la dueña y señora de la parte final de esta que ahora estamos acabando. Desde luego, tampoco fue la primera diva en conquistar al público.

Así lo ha recordado Marta Sánchez en una entrevista a la Voz de Galicia, donde afirma que ella misma fue un "fenómeno social" en nuestro país. "Me consideraban sex symbol y tuve nosecuantos números uno". Y va más allá: "Yo fui la Rosalía de mi generación". ¡Fan war a la vista!

Aunque Sánchez tiene una cuenta oficial en la red social, no es muy activa y puede que no sepa qué reacciones podrían sucederse en Twitter a tan arriesgadas declaraciones. Lo cierto es que no anda desencaminada y no exagera en nada de lo que dice, pero la vanidad se paga cara entre los tuiteros.

"Hoy es muy difícil mantenerse cuando cumples cierta edad. Pero no todas tenemos 20 años como Rosalía. Yo, en mi juventud, fui una Rosalía para mi generación" son las palabras exactas de la madrileña, añadiendo que a la catalana el éxito "tampoco le va a durar toda la vida". Vamos, una reivindicación muy en la línea de la cantante que estrenó este siglo con el hit 'Soy yo'.

Twitter tiene el corazón dividido, pero tanto Rosalía como Marta Sánchez han sido TT durante horas y todavía colea la polémica en redes. No es por nada, pero quizá se trate del momento idóneo para hacer una colaboración... ahí lo dejo.