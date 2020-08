Rosalía reconoce cuál ha sido su último error estético

Rosalía es una 'fashion victim'. La cantante sucumbe a todas las tendencias (cuando no las crea ella) y cuanto más estrafalarias sean, mejor. Durante su llegada al podio de la industria musical se han tenido muy en cuenta sus estilismos, y Rosalía ha ido creando un sello de identidad único.

En una entrevista para el medio francés Konbini, Rosalía ha contado que la prenda que más amaba de pequeña son sus primeros tacones, a los trece años, con dibujos del conejito de Playboy.

Ha hablado también sobre sus referencias en la moda. Como no podía ser de otra manera, su principal inspiración es el flamenco y algunas poderosas cantaoras como Carmen Amaya, por "vestir como un hombre" o Lola Flores por su "fuerza siendo muy femenina".

Eso no quita que a la hora de vestirse le venga a la mente otros referentes como Lil Kim o 2pac. Aunque Rosalía no tiene que irse muy lejos para encontrar la inspiración, ya que ha reconocido que también bebe de la moda de su madre y de su hermana.

Precisamente su hermana Pilar, asesora de imagen y estilista, no estaba presente cuando la artista cometió el que ha confesado que es su último error estético. Pese a que Daikyri le aconsejó que no lo hiciera, Rosalía decidió cortarse el flequillo. Lo hizo ella misma. Cogió las tijeras y cortó por lo sano porque necesitaba un cambio, una decisión de la que ahora se arrepiente. Aunque según ha reconocido para Konbini, ha cometido tantos errores que no puede ni contarlos.

La cantante no considera que tener gusto y vestir bien dependa de un país sino de que la persona sea especial y ha mencionado a amigos como Frank Ocean (su crush imposible), la modelo española Sita Abellán o la artista coreana Melovemealot.

Rosalía ha hablado también sobre la posibilidad de crear su propia marca a la que no sabe todavía que nombre le pondría, ya que tardó dos años para decidir el nombre de su disco. No nos extrañaría nada que su 'mujer' Kylie Jenner la asesorara por su experiencia como empresaria en el mundo de la cosmética.