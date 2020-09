Rosalía se une a Daddy Yankee, J Balvin y Farruko en el remix de 'Relación' de Sech

Rosalía tendrá un tema junto a Daddy Yankee, J Balvin y Farruko. El responsable de esta mezcla explosiva es Sech, que ha reunido a los cuatro artistas para el remix de su tema 'Relación'.

Seguro que el principio de la canción te es familiar: Ella siempre estaba cuando tú no estabas. Fue tanto dolor que ya no la mataba. Poco a poco, ya no te necesitaba. Ella sonreía mientras lo enrolaba. Y tú diciendo que fue falta de actitud. Pero en esta relación hizo más que tú. Y en un estado te manda a decir que ahora todo cambió, le toca a ella. Mari y una botella. Gracias al maltrato se puso bella. Ahora tú la quiere' y no te quiere ella"

Si te suena es porque tú también has sucumbido a grabarte en TikTok cantándola. 'Relación' se ha convertido en uno de los últimos súper éxitos de TikTok. Gracias a la plataforma se ha hecho con más de 200 millones de reproducciones en las redes sociales, llegando a ser la canción latina con más reproducciones en los últimos meses.

La participación de Rosalía en el remix de Sech llevaba varias semanas rumoreándose. Y es que el reguetonero compartió a través de sus historias de Instagram un mural de graffiti y donde los fans pudieron averiguar quiénes eran los artistas que iban a participar en la nueva versión del tema. De momento se desconoce cuándo podremos escucharlo.

No es la primera vez que Rosalía colabora con J Balvin, la de Sant Esteve Sesrovires tiene dos temas junto al colombiano que se han convertido en éxitos: 'Brillo' y, sobre todo, 'Con Altura'. De esta manera, la reina del Tra-trá entra a formar parte del universo de los remix de reguetón. ¿Será el siguiente con Omar Montes?