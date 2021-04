ROSÉ estrena el videoclip de 'Gone', su primer single en solitario

ROSÉ acaba de publicar el videoclip de 'Gone', su primer single en solitario. La integrante de BLACKPINK lanzó el pasado mes de marzo 'R', su primer trabajo al margen de la girl band, compuesto por tan solo dos canciones de presentación: 'Gone' y 'On the ground'.

Este single lo presentó por primera vez en el concierto online que celebró junto a sus compañeras, sin embargo, todavía no habíamos podido ver su 'MV'. Al contrario que con 'On the ground', el segundo single, cuyo videoclip salió al mismo tiempo que la publicación del single album en todas las plataformas. El videoclip de esta balada se ha colado entre las tendencias de vídeos más vistos de YouTube, en el número 16, y en tan solo 19 horas ha conseguido más de 13 millones de visualizaciones.

El proyecto en solitario de ROSÉ está teniendo muy buena acogida. Así se puede observar en la cuenta de TikTok, @roses_are_rosie, que la cantante de K-pop se ha abierto con motivo de la promoción de este trabajo. La joven cuenta en poco más de tres semanas con más de 10 millones de seguidores. Para celebrarlo, ha querido cumplir la promesa que le hizo a uno de sus fans en comentarios y se ha atrevido con el WAP challenge.

El vídeo ha llegado hasta la propia Cardi B, que colaboró con las chicas de BLACKPINK en 'Bet you wanna', después de que los fans de ambas artistas convirtieran en trending topic 'wapse' pidiendo una nueva colaboración. "Sigue pareciendo tan inocente... tan mona", ha comentado la rapera en su cuenta oficial de Twitter al ver el vídeo en el que ROSÉ realiza la explícita coreografía del tema de Cardi B y Megan Thee Stallion.