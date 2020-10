Shawn Mendes confiesa que su nuevo disco va sobre Camila Cabello

Shawn Mendes ha cautivado a sus fans con el avance de su próximo disco. Tanto la introducción (donde aparece tocando el piano) como el videoclip de 'Wonder', el primer single (donde lo podemos ver bailando) han impresionado a sus seguidores.

El artista canadiense ha reconocido en una entrevista para Capital FM que este nuevo trabajo ha nacido de las reflexiones y su crecimiento como persona durante la cuarentena: ""Amo mucho este álbum, estoy muy orgulloso de él"

Shawn pasó el periodo de confinamiento junto a su chica, Camila Cabello, y sus suegros, en la residencia familiar de estos en Miami, donde ha aprendido a cocinar y a poner la lavadora, hacer maratón de las películas de Harry Potter mientras escribía todos los sentimientos y emociones que le pasaban por la cabeza. Un tiempo en el que por fin ha podido parar un poco y que considera como un "momento muy necesario" en su vida.

El cantante ha reconocido que Camila Cabello ha tenido un papel muy importante en el desarrollo de este disco. Cabello ha estado la mayor parte del tiempo conviviendo con él y animándolo a continuar con la idea que llevaba en mente, aunque no ha estado dentro del estudio, ya que Mendes no era capaz de concentrarse con ella en la misma sala: "Camila estuvo conmigo mucho tiempo mientras hacía el álbum, pero escuchaba todo desde el borrador, así que siempre me animaba todo el tiempo. Todo el disco va sobre ella".

A pesar de esto no podremos escuchar una nueva colaboración entre ambos. Aunque el artista ha afirmado que su nuevo trabajo contará con un dueto. Los entrevistadores han querido saber si podría tratarse de Justin Bieber, a lo que Mendes ha respondido que no puede afirmarlo ni desmentirlo.