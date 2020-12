Ed Sheeran vuelve a la música con 'Afterglow', un "regalo de Navidad" para sus seguidores

Ed Sheeran ha vuelto a la música después de un año. El cantante ha regresado para hacerle a sus fans un 'regalo de Navidad'. El domingo por la noche volvía a sus redes sociales (de las que también había estado desaparecido) para anunciar que el lunes a las 11 de la mañana podrían disfrutar de una nueva canción.

Como único adelanto mostraba un cuadro hecho con salpicaduras de pintura y un breve fragmento de un vídeo en Instagram Stories donde se le podía ver con su guitarra.

Hace un año, y coincidiendo con el día de Nochebuena, Ed Sheeran publicó un comunicado en el que anunciaba que se retiraba temporalmente de la música y de las redes sociales, como ya había hecho en otra ocasión. El músico explicaba que llevaba desde 2017 sin parar debido a la promoción de su disco 'Divide' y a la gira mundial que realizó y que se tomaba un tiempo para desconectar, viajar, leer y escribir.

A principios de septiembre volvió de manera puntual a las redes para dar a conocer al mundo la noticia del nacimiento de su primera hija, Lyra Antartica Seaborn Sheeran, junto a su chica Cherry Seaborn.

Ahora, Sheeran vuelve por Navidad con un tema que ha pillado por sorpresa a todo el mundo. El título de la canción es 'Aflterglow' y tal y como ha explicado en su Instagram se trata de un tema que escribió el año pasado y que no se trata del single de su próximo trabajo: "Hola chicos. Afterglow es una canción que escribí el año pasado y que quería lanzar para ustedes. No es el primer sencillo del próximo álbum, es sólo una canción que me encanta, y espero que a ti también te guste. ¡Disfruten! Tengan un seguro y feliz descanso festivo y Año Nuevo. Vuelvo a la tierra de la paternidad por ahora ciao".

El cantante explica que tras este breve regreso en forma de regalo para sus fans vuelve a desaparecer para centrarse en su hija recién nacida. Por lo que no volveremos a tener noticias del pelirrojo hasta que su próximo disco esté preparado para salir a la luz.

Esta es la letra de 'Afterglow':

Stop the clocks it’s amazing

You should see the way the light dances off your hair

A million colours of hazel, golden and red

Saturday morning is fading

The sun’s reflected by the coffee in your hand

My eyes are caught in your gaze all over again

We were love drunk waiting on a miracle

Trying to find ourselves in the winter snow

So alone in love like the world had disappeared

Oh I won’t be silent and I won’t let go

I will hold on tighter ‘til the afterglow

And we’ll burn so bright ‘til the darkness softly clears

Oh I will hold on to the afterglow

Oh I will hold on to the afterglow

The weather outside’s changing

The leaves are buried under six inches of white

The radio is playing, Iron & Wine

This is a new dimension

This is a level where we’re losing track of time

I’m holding nothing against it, except you and I

We were love drunk waiting on a miracle

Trying to find ourselves in the winter snow

So alone in love like the world had disappeared

Oh I won’t be silent and I won’t let go

I will hold on tighter ‘til the afterglow

And we’ll burn so bright ‘til the darkness softly clears

Oh I will hold on to the afterglow

Oh I will hold on to the afterglow