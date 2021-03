La streamer Sisi Nono fallece por COVID-19

No llegó a enseñar su cara nunca en directo, no dijo su nombre real ni edad, y apenas sabíamos de ella que vivía en Huesca, pero SisiNono se hizo un hueco rápidamente en la comunidad española de Twitch gracias a sus partidas con la crème de la crème de los creadores en nuestro país.

Desde que abrió su canal el pasado verano había convencido a 210.000 personas para que siguieran sus retransmisiones en un canal por el que compartió pantalla con ElRubius, Ibai, Vegetta o Cristinini.

Su escalada a la fama dentro de las redes y del mundo streamer se interrumpió hace cosa de un mes, cuando subió unos cuantos tuits explicando que suspendía las emisiones por encontrarse mal. Resultó que había pillado COVID-19, y durante un tiempo siguió publicando tuits donde explicaba el progreso de su enfermedad.

Al final ha sido su hijo adolescente quien, con mucho dolor, ha entrado en las redes sociales de SisiNono para confirmar que "no han sido suficientes" los esfuerzos de su madre para salir adelante. "Mama quiero que sepas que para mí eres campeona y sé que has hecho todo lo que has podido. Allí donde estés quiero que sepas que te quiero".

Las muestras de afecto fueron inmediatas por parte de los creadores que habían compartido stream con ella, consternados por una noticia que les pilló por sorpresa. Ibai, ElRubius, Fargan, Cristinini, Knekro, Paula Gonu... la lista es muy larga, con mensajes muy similares.

"Mi más sincero pésame a la familia de Sisi", dijo Vegetta. "La verdad que no quería decir nada en el directo por respeto a la decisión de su familia, agradezco todas las risas y buenos momentos que nos ha hecho pasar, a mí y a muchos de vosotros! Un abrazo y desde aquí todo mi cariño y apoyo".

En nombre de la familia, su hijo Rubén ha pedido que no se hagan vídeos sobre el fallecimiento de SisiNono, porque tiene un hermano más pequeño que no quieren que se encuentre con contenidos de ese tipo. Una pérdida inesperada que nos recuerda que hay que seguir muy pendientes del maldito virus, letal e indiscriminado.