C. Tangana se encuentra confinado en México D. F a la espera de poder coger un vuelo que le lleve de regreso a España. Como tantos otros españoles repartidos por el mundo, El Madrileño se encuentra en una situación de incertidumbre y desesperación.

Antes de que comenzara el ‘apocalipsis’, C. Tangana tenía preparado un viaje de negocios con distintas paradas por el continente americano: Miami, Cuba, México, República Dominicana, Canadá y Chile, antes de volver a España. Sin embargo, como él mismo cuenta en ‘Vuelve a casa’, una especie de documental que ha subido a su cuenta de Instagram TV, según fue empeorando la situación del coronavirus su plan ‘se fue a la mierda’.

‘Vuelve a casa’ narra las peripecias del cantante para poder regresar a España mientras el mundo se encuentra paralizado por una crisis sanitaria. En este primer capítulo, Antón hace un resumen del punto en el que se encuentra y termina prometiendo explicar cómo ha llegado hasta ahí, por lo que sin duda pronto podremos disfrutar de nuevas entregas.

C. Tangana reflexiona sobre los diferentes tipos de conversaciones que hay en torno al COVID-19. Se pregunta cómo lo está viviendo la gente, cómo pasan la cuarentena y, por otro lado, si se creen las conspiraciones o qué va a pasar después: “parece que esto nos está obligando a pensar”.

Para el cantante de ‘Mala Mujer’ esta situación le ‘pilló en bragas’ y ‘está siendo una puta aventura’: “La idea era pillar un vuelo de aquí a Madrid para volvernos a casa pero ese vuelo no va a salir”, comenta en el vídeo.

C. Tangana y su equipo se encuentran confinados en un AirBnB de México para intentar ponerse a salvo hasta que encuentren un vuelo de regreso. Una situación que los tiene intranquilos, ya que se trata de un país donde todavía no se ha decretado oficialmente la cuarentena y el propio presidente ha instado a los mexicanos a que no dejen de salir a la calle.

Se les puede notar la desesperación en las caras mientras llevan puestas las mascarillas: “No tenemos confirmación de que el vuelo de mañana vaya a salir y tampoco sabemos si nos van a dejar entrar en España”.

Desde que comenzó la pandemia, han regresado 11.000 viajeros españoles, según datos facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Sin embargo, aún son muchos los españoles como C. Tangana que todavía no han podido regresar por la cancelación de los vuelos.