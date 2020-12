TheWeeknd sorprende contando con Rosalía para el remix en 'spanglish' de 'Blinding Lights'

Sin anuncio previo. TheWeeknd ha sorprendido a sus seguidores con una nueva versión de 'Blinding Lights', su tema que se ha coronado en Spotify como la canción más escuchada en el mundo este año 2020.

Hace unas semanas, el artista canadiense participaba en el remix de 'Hawái' junto a Maluma. Se ve que este primer acercamiento al mundo latino le ha gustado y ha decidido probar con el 'spanglish' en el remix de uno de sus propios temas.

Y qué mejor embajadora para ello que Rosalía. La reina del Tra-trá aporta su sella de identidad y se marca unos versos de lo más flamencos, aunque para escucharlos hay que esperar hasta el final de la canción. Unos versos que la propia artista filtró ayer en su cuenta de Twitter.

Antes de que se tuviera noticia alguna de esta colaboración, Rosalía escribía en Twitter lo siguiente: "Y llega... / Duermo con la luz abierta/ Esperando pa que vuelvas/ Prefiero estar a tu vera". Sin duda tenía toda la pinta de que se trataba de parte de un nuevo tema que estaba al caer. Sin embargo, no podíamos ni imaginar que se tratara de una colaboración con TheWeeknd.

Kylie Jenner ha comentado la foto en la que aparecen ambos cantantes posando juntos con un emoji de fuego mientras que Rauw Alejandro (con quien se rumorea que mantiene una relación sentimental) ha dejado constancia de lo orgulloso que se siente de ella comentando que es la número uno y añadiendo un corazón.

Rosalía acaba de ser nombrada como una de la artista española más influyente según la revista Forbes, mientras que TheWeeknd se acaba de pelear públicamente con los premios Grammy y acusarlos de corrupción al no estar nominado en ninguna categoría.

Aquí puedes consultar la letra:

Yo intenté llamar

Y aunque muchos odian la verdad

Baby, tú me enseñas cómo amar

Baby

Yo no pienso en más na (Más na')

Y tú no tendrás que hacer tú más

Si me rozas ya me encenderás

Bebé

I look around and

Sin City's cold and empty (Oh)

No one's around to judge me (Oh)

I can't see clearly when you're gone

No, I can't sleep until I feel your touch

I said, ooh, I'm drowning in the night

Oh, when I'm like this, you're the one I trust

Hey, hey, hey

I'm running out of time

'Cause I can see the sun light up the sky

So I hit the road in overdrive, baby, oh

The city's cold and empty (Oh)

No one's around to judge me (Oh)

I can't see clearly when you're gone

I said, ooh, I'm blinded by the lights

No, I can't sleep until I feel your touch

I said, ooh, I'm drowning in the night

Oh, when I'm like this, you're the one I trust

Hey, hey, hey

Yo lo he dado todo, hablo de amar (Todo, bebé)

Porque tengo algo que contar (Algo)

No te voy a soltar this time (Ooh)

I said, ooh, I'm blinded by the lights

No, I can't sleep until I feel your touch

Hey, hey, hey

Hey, hey, hey

Mi cielo, duermo con la luz abierta

Esperando pa' que vengas

Prefiero 'tar a tu vera

Mi cielo, duermo con la luz abierta

Esperando pa' que vengas

Prefiero 'tar a tu vera

I said, ooh, I'm blinded by the lights

No, I can't sleep until I feel your touch