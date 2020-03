La tolerancia a ciertos temas desde las normas de las redes sociales varía mucho de una plataforma a otra. Instagram censura los pezones femeninos al momento de detectarlo, mientras que Twitter permite subir contenidos pornográficos sin ningún problema. Pero lo de TikTok se lleva la palma.

La web TheIntercept ha desvelado que los creadores de esa red ordenaban a los moderadores que suprimieran las publicaciones creadas por usuarios “demasiado feos, discapacitados o pobres”. Lo demuestran con documentos internos de la compañía que también pedían censurar cualquier discurso político o referencias a la policía.

Las órdenes hacen mención especial, atención, a “barrigas cerveceras”, a la difamación de servidores públicos y asuntos que puedan amenazar la seguridad nacional. No vemos mucho eso de las barrigas cerveceras como una amenaza más allá de la salud del portador de la misma, pero oye, lo mismo hay una conspiración por ahí. (PD: No)

También se detalla que los usuarios que subían contenido desde barrios pobres sufrían un descenso artificial y provocado de sus audiencias, para no dar “mala imagen”. La publicación ha contactado con un representante de TikTok, que explicaba que la mayoría directrices que ha sacado a la luz TheIntercept “ya no siguen en uso, y en algunos casos nunca se llevaron a cabo”, pero sin especificar cuáles.

La sección de recomendaciones ‘Para ti’ ha sido al parecer la más afectada por estas demenciales medidas. Aunque es un misterio qué te hace aparecer dentro de esa selección de vídeos, los documentos revelan que no hacía falta mucho para ser excluido de la misma. Si eres feo, dice, “se rebaja el periodo de atención de los espectadores”, y más si el protagonista del clip es el foco del contenido. “Si su apariencia o entorno no es atractivo, no merece la pena recomendarlo a otros usuarios”.

No queremos ni imaginar cómo va a reaccionar Auronplay a estas escandalosas órdenes, pero ya sabemos que TikTok se ha comprometido a revisar sus directrices. Más les vale, porque ellos sí le han hecho un feo a sus usuarios.