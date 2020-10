Tom Parker, cantante de The Wanted, anuncia que tiene un tumor inoperable

Tom Parker, integrante de la banda The Wanted, ha anunciado que tiene un tumor cerebral inoperable. El cantante de 32 años ha hecho pública la noticia a través de su cuenta de Instagram y ha querido explicar en detalle cómo está atravesando esta enfermedad en una entrevista para Ok Magazine.

Hace semanas le diagnosticaron un glioblastoma en grado cuatro, un tipo de cáncer inoperable, con una esperanza de vida de 3 a 18 meses, del que ya se encuentra en tratamiento. Según ha contado en Ok Magazine, se está sometiendo a sesiones de quimioterapia y radioterapia.

Este ha sido el mensaje que ha compartido en su cuenta de Instagram para comunicárselo a sus seguidores: "Hey chicos, saben que ambos hemos estado callados en los medios sociales por unas semanas y es hora de decirles por qué. No hay una forma fácil de decir esto pero tristemente me han diagnosticado un tumor cerebral y ya estoy en tratamiento. Decidimos, después de pensarlo mucho, que en lugar de escondernos e intentar mantenerlo en secreto, haríamos una entrevista en la que podríamos exponer todos los detalles y dejar que cada uno conociera los hechos a su manera. Estamos todos absolutamente devastados pero vamos a luchar contra esto hasta el final. No queremos su tristeza, sólo queremos amor y positivismo y juntos vamos a crear conciencia de esta terrible enfermedad y buscar todas las opciones de tratamiento disponibles. Va a ser una dura batalla pero con el amor y el apoyo de todos vamos a vencer esto. Tom and Kelsey".

Tom Parker está casado con Kelsey Parker desde hace dos años, ambos son padres de una niña y están esperando a su segundo hijo. Parker saboreó el éxito de las boy bands (junto a sus cuatro compañeros) al comienzo de la segunda década de los 2.000 con éxitos como 'Chasing the sun' o 'Glad you came'.