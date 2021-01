Tom Parker (The Wanted) tiene buenas noticias sobre su tumor cerebral

El pasado mes de octubre el cantante de 32 años, antiguo miembro de la banda The Wanted, Tom Parker, anunciaba en redes sociales que le había sido diagnosticado un tumor cerebral. A pesar de la mala noticia, el joven pedía amor y positividad para enfrentarse a esta enfermedad y aseguraba que buscaría todos los tratamientos posibles.

Ahora, Parker ha querido comunicar a sus seguidores a través de sus redes sociales una buena noticia: está respondiendo favorablemente a la medicación y el tumor ha disminuido de tamaño. Tom Parker padece un glioblastoma en grado cuatro, un tipo de tumor con una esperanza de vida de entre tres y 18 meses.

"REDUCCIÓN SIGNIFICATIVA. Estas son las palabras que recibí hoy y no puedo dejar de decirlas una y otra vez. Me hice una resonancia magnética el martes y mis resultados de hoy fueron una reducción significativa del tumor y estoy respondiendo bien al tratamiento. Todos los días sigo luchando para reducir a este bastardo. No puedo agradecer lo suficiente a nuestro maravilloso Servicio Nacional de Salud. Todos ustedes están pasando por un momento difícil, pero apreciamos el trabajo que están haciendo en el frente".

Tom Parker ha compartido la buena noticia junto a una imagen en la que se le puede ver felizmente rodeado de su mujer, su hijo y su bebé recién nacido. Precisamente, el músico recalca que es por sus hijos por los que cada día lucha contra la enfermedad: "A mi asombrosa esposa @being_kelsey que ha sido literalmente mi roca. Mis bebés... lucho por vosotros cada segundo de cada día. Amigos, familia y todos los que están en este viaje conmigo, me han ayudado en mis días más oscuros. A todos los que están aquí, su amor, luz y positividad me han inspirado. Cada mensaje no ha pasado desapercibido, me han dado mucha fuerza".

A pesar de la buena noticia, Parker sabe que todavía queda un largo y duro camino por recorrer para vencer a la enfermedad aunque ha querido celebrar este día para llenarse de energía positiva: "Este viaje es una montaña rusa, eso es seguro. Hoy es un maldito buen día".